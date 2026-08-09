Autoritatea australiană pentru siguranța transporturilor a deschis o anchetă după ce două avioane de pasageri au evitat la limită o coliziune pe pista aeroportului din Sydney. Incidentul, produs duminică dimineață pe unul dintre cele mai aglomerate aeroporturi din Australia, s-a soldat cu rănirea unei persoane și a ridicat semne de întrebare privind siguranța operațiunilor aeroportuare.

Un A320 al companiei low-cost Jetstar, care se îndrepta spre pista de decolare pentru un zbor intern, a fost nevoit să frâneze brusc pentru a evita un impunător Boeing 777 al Qatar Airways care era remorcat, potrivit Biroului Australian pentru Siguranța Transporturilor.

O fotografie publicată de presa locală arată cele două aeronave pe pista celui mai aglomerat aeroport din Australia, impunătorul Boeing părând extrem de aproape de flancul drept al Airbusului.

Un membru al echipajului aeronavei A320 a fost rănit în urma frânării bruște a celor două aeronave, au precizat autoritățile.

Jetstar a precizat că angajatul rănit se deplasa în cabină în momentul frânării. Acesta a fost preluat de o ambulanță.

„Aeronava noastră urma instrucțiunile controlului aerian când piloții au fost nevoiți să frâneze brusc după ce o altă aeronavă a apărut foarte aproape”, a explicat un purtător de cuvânt al companiei. Qatar Airways nu a comentat incidentul.

Conform primelor informații disponibile, vehiculul care remorca Boeingul nu ar fi respectat instrucțiunile controlului aerian, a precizat pentru AFP un responsabil la curent cu ancheta, sub condiția anonimatului.

Autoritatea de reglementare a precizat că strânge datele celor două avioane, precum și ale controlului aerian, și că interoghează personalul implicat.

De asemenea, a lansat un apel către martori în căutarea unor eventuale înregistrări video.

Incidentul a provocat întârzieri la aeroportul din Sydney, potrivit organismului care supraveghează sectorul aerian, scrie hotnews.ro