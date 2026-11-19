Întâlnirea trilaterală dintre Vladimir Putin, Xi Jinping şi Donald Trump, de joi, de la Shenzen, nu va duce la niciun rezultat, a transmis, joi, ministrul francez de Externe Jean-Noël Barrot, subliniind divergenţele mari dintre cei trei lideri, minimizând importanta istorică a acestui summit inedit şi reafirmând greutatea Uniunii Europene (UE) de a treia putere mondială pe scena internaţională, relatează AFP.

„Aceşti trei lideri nu se înţeleg cu privire la nimic, aşa că nu va rezulta nimic din această reuniune”, a declarat înaintea summitului, la postul de radio RTL, Jean-Noël Barrot, potrivit News.ro.

Cei trei lideri urmau să discute despre „pacea mondială” în această primă întâlnire tilaterală, în marja unui summit al Cooperării Economice Asia-Pacific (APEC), la Shenzen, în sud-estul Chinei. Preşedintele chinez Xi Jinping şi omologii săi american Donald Trump şi rus Vladimir Putin discută „aprofundat despre păstrarea păcii mondiale şi promovarea stabilităţii strategice în relaţiile între marile puteri, ceea ce va avea o imortantă istorică”, anunţa, luni, o purtătoare de cuvânt a Ministerului chinez de Externe, Mao Ning.

„În ceea ce priveşte această fotografie, care face să curgă multă cerneală, până la urmă nu este deloc o fotografie a celor mai mari trei puteri din lume, pentru că cele mai mari puteri ale lumii sunt Statele Unite, bineînţeles, China şi Uniunea Europeană (UE)”, a comentat Jean-Noël Barrot.

Întrebat despre faptul că Donald Trump şi Xi Jinping vor - potrivit declaraţiilor preşedintelui american - să ofere ajutor Ucrainei, ministrul francez de Externe a răspuns „cu atât mai bine” şi a subliniat că acesta nu este un subiect de îngrijorare, deoarece europenii s-au reunit „azi, la Berlin, pentru a pregăti pacea şi a ne asigura că este garantată”, scrie digi24.ro