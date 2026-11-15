Muzica generată de inteligența artificială nu mai este doar un experiment, ci începe să cucerească publicul și industria muzicală. La Los Angeles a fost organizată prima gală dedicată exclusiv creațiilor realizate cu ajutorul AI. Iar marele câștigător al serii a fost un artist virtual care a obținut trei dintre cele mai importante premii ale galei.

Vocea pare a unei cântărețe R&B, însă artista nu există în realitate. Xania Monet este un avatar creat cu inteligență artificială, iar succesul ei este cât se poate de real. A câștigat premiile pentru artistul anului, melodia anului și albumul anului, la prima ediție AI Music Awards.

În spatele proiectului se află Telisha Jones, care spune că ea a scris toate versurile, iar inteligența artificială le-a transformat în melodii. Xania a devenit și primul artist bazat pe AI care a ajuns într-un clasament radio Billboard.

Telisha JONES, CREATOAREA PROIECTULUI MUZICAL VIRTUAL XANIA MONET: „Este ceva diferit. Cred că mulți artiști creați cu inteligență artificială ajung la o parte a publicului pe care nu suntem obișnuiți să o atingem. De exemplu, piesa mea «Miscarriage Blues» și alte melodii de acest fel.”

Gala a premiat mai multe categorii, inclusiv cea mai bună piesă hip-hop, cea mai bună melodie și cel mai bun album.

Dar nu toată industria aplaudă. Casele de discuri au dat în judecată companii precum OpenAI și Anthropic, acuzându-le că au folosit opere protejate de drepturi de autor pentru antrenarea modelelor. Muzicienii se tem că artiștii virtuali le-ar putea lua locurile de muncă și ar putea inunda piața cu melodii produse automat. Susținătorii AI spun însă că tehnologia nu înlocuiește creativitatea umană, ci îi oferă o nouă formă de exprimare.