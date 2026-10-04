Două persoane și-au pierdut viața, iar o alta este dată dispărută în urma ploilor torențiale și a inundațiilor severe care au lovit regiunea spaniolă Catalonia, au anunțat duminică autoritățile locale, citate de Reuters.

„Se pare că avem două victime, precum şi cel puţin o persoană dispărută”, a declarat, într-o conferință de presă, David Borrell, şeful pompierilor din regiunea Catalonia (nord-est), citat de News.ro.

Una dintre victime a murit în urma prăbuşirii unui zid într-un camping din Tordera, iar cealaltă s-a înecat într-un garaj inundat din Montornès del Vallès, două localităţi din provincia Barcelonei.

„Este necesar să dăm dovadă de cea mai mare prudenţă şi să urmăm indicaţiile serviciilor de urgenţă”, a subliniat Salvador Illa, preşedintele regiunii Catalonia.

În faţa valului de ploi, care a început sâmbătă după-amiază, autorităţile au cerut locuitorilor din zonele care ar putea fi cele mai afectate să rămână acasă şi au anulat evenimentele publice.

„Situaţia de pericol extrem continuă în anumite zone din Barcelona şi Girona. În cursul nopţii, s-au acumulat peste 100 de litri pe m² în numeroase locuri”, a precizat, duminică, agenţia meteorologică spaniolă Aemet.

În timpul nopţii, serviciile de urgenţă au venit în ajutorul persoanelor rămase blocate în maşinile lor din cauza inundaţiilor de pe străzile din Granollers, la nord de Barcelona, şi din alte localităţi.

Duminică dimineaţă, Protecţia Civilă spaniolă a trimis un mesaj pe telefoanele mobile ale persoanelor care locuiesc în apropierea râului Besòs, avertizând asupra unui „risc de revărsare” şi solicitând, în cazul în care acest lucru s-ar întâmpla, să se refugieze la „etajele superioare” ale locuinţelor lor.

Furtuna a obligat deja sâmbătă la anularea manifestaţiei pentru dreptul la locuinţă din Barcelona, în cadrul mobilizărilor organizate în zeci de oraşe din Spania, precum Madrid, unde s-au adunat zeci de mii de persoane.

De asemenea, inundațiile au provocat perturbări majore în regiune. Pe aeroportul din Barcelona, numeroase zboruri au fost anulate sau au înregistrat întârzieri mari, potrivit cotidianului La Vanguardia. Și circulația trenurilor a fost afectată.