Iranul va închide complet strâmtoarea strategică Ormuz dacă președintele american Donald Trump își duce la îndeplinire amenințările de a lovi infrastructura energetică iraniană, au transmis duminică Gardienii Revoluției, potrivit Reuters și CNN, scrie hotnews.ro.

Trump a amenințat sâmbătă că va „șterge de pe fața pământului” centralele energetice ale Iranului dacă Teheranul nu redeschide complet strâmtoarea Ormuz în termen de 48 de ore.

În declarația de duminică, Gardienii Revoluției din Iran au mai afirmat că firmele în care există participații americane vor fi „complet distruse” dacă Washingtonul va lovi infrastructura energetică iraniană, iar facilitățile energetice din țările care găzduiesc baze militare ale SUA vor fi considerate „ținte legitime”.

Când a început conflictul și cum a influențat conflictul din Orientul Mijlociu întreaga lume?

Conflictul actual din Orientul Mijlociu escaladează rapid după ce, la sfârșitul lunii februarie 2026, SUA și Israelul au lansat atacuri coordonate asupra Iranului, vizând instalații militare și nucleare, ceea ce a declanșat un război deschis între cele trei părți. Acțiunile au fost marcate de bombardamente aeriene la nivel înalt în Iran, care, la rândul său, a ripostat cu rachete și drone către Israel și baze americane din regiune.

Unul dintre cele mai sensibile puncte ale crizei a fost blocarea strâmtorii strategice Hormuz de către Iran, o rută maritimă vitală pentru aproximativ 20% din petrolul și gazele naturale lichefiate ale lumii. Teheranul a permis tranzitul doar navelor aprobate de autoritățile sale, ceea ce a perturbat semnificativ comerțul global cu energie.

În acest context, președintele Donald Trump a emis un ultimatum de 48 de ore pentru redeschiderea completă a Strâmtorii Ormuz. Trump a avertizat că, dacă Iranul nu va permite circulația liberă a navelor fără amenințări, Statele Unite vor lovi și vor distruge centralele electrice iraniene, începând cu cele mai mari. Acest mesaj a fost transmis într-un apel public preluat internațional, marcând o escaladare majoră a retoricii și a amenințărilor militare.

Răspunsul Iranului la ultimatum a fost ferm: autoritățile de la Teheran au reiterat că Strâmtoarea rămâne deschisă doar navelor neafiliate „inamici­lor Iranului”, avertizând că orice atac asupra infrastructurii sale energetice va atrage represalii asupra țintelor energetice și informaționale ale SUA și aliaților din regiune.