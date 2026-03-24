Armata israeliană a anunțat că Iranul a lansat mai multe rachete asupra Israelului, atacurile având loc după ce Donald Trump a decis să amâne ultimatumul prin care amenința cu bombardarea infrastructurii energetice a Republicii Islamice, susținând că a purtat negocieri „fructuoase” cu oficiali de la Teheran, potrivit Reuters, transmite hotnews.ro.

Rachetele lansate de iranieni au declanșat sirenele de raid aerian în mai multe zone din Israel, inclusiv în Tel Aviv, unde s-au auzit explozii provocate de interceptări. Într-unul dintre atacuri, locuințe din nordul Israelului au fost avariate de resturile căzute în urma unei interceptări. Nu s-au înregistrat victime.

Noul val de atacuri vine după ce Trump a scris luni pe platforma sa Truth Social că a negociat cu Iranul în ultimele zile, afirmând că au fost discuții „foarte bune și productive” despre o „rezolvare completă și totală a ostilităților din Orientul Mijlociu”.

Ca urmare, a spus el, a amânat cu cinci zile un plan de a lovi rețeaua energetică a Iranului. Anunțul său a determinat creșterea prețurilor acțiunilor și scăderea bruscă a prețurilor petrolului sub 100 de dolari pe baril, o inversare bruscă a tendinței de scădere a pieței cauzată de amenințările sale din weekend și de promisiunile Iranului de a răspunde.

Ce spune Trump sunt „fake news“, acuză Teheranul

Aceste evoluții au fost însă puse sub semnul întrebării marți, după ce puternicul președinte al parlamentului iranian, Mohammad Baqer Qalibaf – despre care un oficial israelian și alte două surse familiarizate cu problema au afirmat că a fost interlocutorul iranian în cadrul discuțiilor – a negat că au avut loc negocieri.

„Nu au avut loc negocieri cu SUA, iar știrile false sunt folosite pentru a manipula piețele financiare și petroliere și pentru a scăpa din impasul în care sunt prinse SUA și Israelul”, a scris el pe X.

Gărzile Revoluție din Iran (IRGC) au lansat noi atacuri asupra țintelor americane și au descris cuvintele lui Trump ca fiind „operațiuni psihologice” care sunt „uzate” și nu au niciun impact asupra luptei Teheranului.

Piețele globale își reveniseră luni noaptea, după ce Trump a prelungit cu cinci zile ultimatumul dat sâmbătă Iranului pentru a redeschide Strâmtoarea Ormuz – o cale de transport pentru aproximativ 20% din petrolul și gazul natural lichefiat din lume.

Dar marți aceste creșteri sunt în pericol, pe măsură ce piețele evaluează mesajele contradictorii venite de la Teheran și Washington.

Cotațiile futures pentru țițeiul Brent au crescut cu 4,2%, ajungând la 104,21 dolari pe baril, recuperând o parte din scăderea de 10% înregistrată luni, în timp ce țițeiul american s-a scumpit cu 4,3%, ajungând la 91,93 dolari pe baril.

„Situația de fond este încă incredibil de fragilă sau inflamabilă”, a declarat Tony Sycamore, analist de piață la IG.

Ce știm despre discuțiile cu Iranul

Trump a declarat că emisarul special Steve Witkoff și ginerele său, Jared Kushner, care au negociat cu Teheranul înainte de război, au purtat discuții cu un înalt oficial iranian până duminică seara și vor continua luni.

„Am avut discuții foarte, foarte intense. Vom vedea unde vor duce acestea. Avem puncte majore de acord, aș spune, aproape toate punctele de acord”, a declarat el luni.

Un oficial european a afirmat că, deși nu au existat negocieri directe între cele două națiuni, Egiptul, Pakistanul și statele din Golf au mijlocit transmiterea de mesaje.

Un oficial pakistanez și o a doua sursă au declarat pentru Reuters că discuțiile directe privind încetarea războiului ar putea avea loc la Islamabad chiar în această săptămână.

Prim-ministrul israelian Benjamin Netanyahu a spus că a vorbit cu Trump luni și că Israelul va continua atacurile în Liban și Iran. Netanyahu a precizat însă că Trump considera că există posibilitatea de a „valorifica realizările impresionante obținute de IDF (Armata Israelului) și de armata SUA, pentru a concretiza obiectivele războiului într-un acord – un acord care ne va proteja interesele vitale”.

Deși nu a existat o confirmare imediată a faptului că au avut loc discuțiile de care a vorbit Trump, Ministerul de Externe al Iranului a prezentat inițiative menite să reducă tensiunile.

Acesta a declarat că ministrul de externe al Iranului, Abbas Araqchi, a analizat evoluțiile legate de Strâmtoarea Ormuz împreună cu omologul său din Oman și a convenit să continue consultările între cele două țări.

Oficialul pakistanez a spus că vicepreședintele SUA, JD Vance, precum și Witkoff și Kushner, erau așteptați să se întâlnească cu oficiali iranieni la Islamabad în această săptămână, în urma unei convorbiri telefonice între Trump și șeful armatei pakistaneze, Asim Munir. Casa Albă a confirmat convorbirea telefonică dintre Trump și Munir.

Americanii lovesc Iranul în continuare

Statele Unite vor continua atacurile asupra Iranului, evitând doar loviturilor aplicate instalațiilor energetice, potrivit publicației Semafor, care citează un oficial american.

„Suspendarea atacurilor pentru cinci zile se referă doar la obiectivele energetice”, a declarat un oficial american pentru Semafor.

„Nu se referă la obiectivele militare, la marină, la rachetele balistice și la baza industrială de apărare. Inițiativele inițiale ale (Operațiunii) Epic Fury vor continua”, a declarat acesta.