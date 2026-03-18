Un petrolier rus sancționat, încărcat cu gaz natural lichefiat, plutește în derivă în Marea Mediterană fără echipaj și cu o gaură mare, generând avertismente privind un „risc grav de dezastru ecologic major”, relatează BBC, scrie știrileprotv.ro

Un oficial din Italia, una dintre cele nouă țări ale UE care au adresat o scrisoare comună Comisiei Europene solicitând luarea de măsuri, a numit Arctic Metagaz o „bombă ecologică” gata să explodeze.

Vasul, care face parte dintr-o flotă fantomă ce transportă petrol și gaz rusesc aflate sub sancțiuni, a fost grav avariat într-un presupus atac cu drone marine în apropierea apelor malteze, la începutul acestei luni. Ucraina nu a comentat informațiile potrivit cărora ar fi responsabilă de avarierea acestuia.

Mișcările navei și monitorizarea internațională

Arctic Metagaz plutește acum spre sud, îndepărtându-se de apele italiene și de insula Lampedusa, în direcția Libiei, iar oficialii italieni și maltezi continuă să-i monitorizeze mișcările.

Într-un interviu acordat postului italian Radio 24, secretarul Consiliului de Miniștri al Italiei, Alfredo Mantovano, a declarat că riscurile prezentate de petrolier sunt „enorme” și a avertizat că acesta ar putea „exploda în orice moment”. Se crede că vasul transportă cantități „semnificative” de gaz natural lichefiat (GNL). Un oficial de la Roma a declarat pentru BBC că nava avea la bord și 450 de tone de păcură și 250 de tone de motorină.

Marți după-amiază, petrolierul se afla la aproximativ 45 de mile marine (83 km) de apele teritoriale italiene și la 25 de mile de zona de căutare și salvare atribuită Libiei. Arctic Metagaz a plecat din portul rus Murmansk în februarie.

La începutul lunii martie, când a luat foc, președintele rus Vladimir Putin a acuzat Ucraina de un „atac terorist”. Însă Ucraina consideră astfel de petroliere rusești „fantomă” drept ținte legitime: acestea navighează în mod obișnuit cu transponderele oprite pentru a evita sancțiunile occidentale, iar banii pe care Moscova îi câștigă din petrol și gaze ajută la finanțarea războiului său în curs împotriva Ucrainei.

De asemenea, Rusia bombardează infrastructura energetică civilă a Ucrainei încă de la începutul invaziei sale pe scară largă, lăsând un număr imens de oameni fără apă caldă sau încălzire în plină iarnă.

Creșterea atacurilor cu drone asupra petrolierelor rusești

Recent, numărul și amploarea atacurilor cu drone asupra petrolierelor rusești au crescut. În decembrie, serviciul de informații ucrainean SBU a declarat că a avariat trei nave în două săptămâni în Marea Neagră, inclusiv nava Dashan, despre care a afirmat că a suferit „daune critice”.

La puțin peste o săptămână, petrolierul Quendil a fost lovit în Marea Mediterană, fiind gol în acel moment. Acum au trecut două săptămâni de când Arctic Metagaz a fost grav avariat de o serie de explozii și incendii.

Echipajul a fost localizat și salvat de paza de coastă libiană. Oficialii portuari libieni au declarat inițial că petrolierul s-a scufundat, dar de atunci acesta plutește, fără echipaj și în condiții periculoase.

Fundația World Wildlife Fund a declarat că se află în „alertă maximă”, avertizând că o eventuală scurgere ar putea provoca incendii și poluare de lungă durată într-o zonă de „valoare ecologică excepțională”, care găzduiește numeroase specii protejate.