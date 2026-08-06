Italia va plasa toate cele 27 de mari orașe ale sale, de la Trieste, în nord, până la Palermo, în sud, sub cea mai înaltă alertă de caniculă, pe măsură ce se intensifică al patrulea val de căldură care lovește țara în această vară.

O alertă roșie înseamnă că există o probabilitate ridicată de apariție a unor situații de urgență din cauza riscurilor pe care temperaturile extreme și prelungite le reprezintă pentru sănătatea întregii populații, scrie News.ro, care citează The Guardian.

Miercuri, 25 de orașe se aflau deja sub alertă roșie, iar joi li se vor alătura încă două, a anunțat Ministerul italian al Sănătății.

Este pentru prima dată în acest an când toate cele 27 de orașe monitorizate de sistemul de supraveghere a caniculei al Ministerului Sănătății sunt plasate simultan sub alertă maximă.

Orașele aflate în alertă roșie sunt: Torino, Bolzano, Milano, Genova, Veneția, Verona, Trieste, Bologna, Florența, Perugia, Roma, Napoli, Ancona, Pescara, Bari, Campobasso, Reggio Calabria, Palermo și Cagliari, precum și Catania, Messina, Brescia, Viterbo, Latina, Rieti, Frosinone și Civitavecchia.

Temperaturile se apropie de 40 de grade Celsius

În condițiile în care, în ultimele zile, temperaturile din unele regiuni ale Italiei s-au apropiat de 40°C, autoritățile au avertizat populația să evite expunerea directă la soare între orele 11:00 și 18:00, să rămână în spații închise pe cât posibil și să consume cel puțin 1,5 litri de apă pe zi.

Alte recomandări includ evitarea băuturilor carbogazoase, a cafelei, a alcoolului și a meselor copioase, purtarea unor haine lejere și evitarea lăsării copiilor sau animalelor de companie în autoturisme.

Canicula extremă, despre care oamenii de știință afirmă că este determinată de criza climatică provocată de activitatea umană, nu va da semne de diminuare cel puțin o săptămână.

Temperatura medie în Europa a crescut de aproximativ două ori mai rapid decât media globală, potrivit specialiștilor.

Actualul val de căldură a fost asociat cu patru decese produse în ultimele zile, printre victime numărându-se un culegător de roșii în vârstă de 19 ani și un tâmplar de 40 de ani, care lucrau în zone industriale din regiunea Lombardia.

De asemenea, se presupune că un agent de pază din Bologna a suferit o afecțiune fatală provocată de temperaturile ridicate, în timp ce se afla în mașina sa.

Seceta se agravează în nordul Italiei

Valurile de căldură din această vară au accentuat și seceta din valea râului Po, după o primăvară deosebit de secetoasă.

Peste 100 de localități din regiunile Piemont și Lombardia se confruntă cu dificultăți în aprovizionarea cu apă, iar unele dintre acestea folosesc cisterne pentru completarea rezervelor de apă potabilă.

Marile orașe turistice, precum Roma, încearcă să limiteze efectele valului de căldură, oferind acces gratuit la cinematografe și spații culturale dotate cu aer condiționat în cele mai fierbinți ore ale zilei.

Totodată, autoritățile au prelungit programul de vizitare al unor obiective emblematice, precum Colosseumul și Panteonul, pentru a permite turiștilor și localnicilor să le viziteze în cursul serii, când temperaturile sunt mai suportabile, relatează stirileprotv.ro.