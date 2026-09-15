Italia a decis să prelungească pentru încă 15 zile suspendarea acordului Schengen cu Spania, măsură instituită inițial la sfârșitul lunii iulie. Decizia a fost anunțată marți de Ministerul de Interne de la Roma, citat de Reuters.

Autoritățile italiene susțin că măsura este necesară deoarece persistă „riscuri semnificative la adresa securității interne”, precum și o posibilă amenințare privind infiltrarea teroristă.

Italia a suspendat inițial, pe 31 iulie, acordurile Schengen cu Spania, în contextul unui aflux masiv de migranți în Ceuta, enclavă spaniolă situată în nordul Africii, la granița cu Marocul.

Prelungirea controalelor la frontiera cu Spania vine în contextul în care autoritățile italiene consideră că riscurile de securitate care au determinat introducerea măsurii nu au dispărut.

Măsura este una temporară și presupune menținerea controalelor la frontiera dintre cele două state.