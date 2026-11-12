Jensen Huang, cofondatorul și directorul general al Nvidia, a demisionat din funcția de CEO al companiei, după ce în presa americană au apărut informații despre o a doua relație extraconjugală, de această dată cu o directoare din cadrul producătorului de cipuri, care i-ar fi fost subordonată, relatează Sky News.

Huang recunoscuse anterior că a avut o aventură, fără să dezvăluie identitatea persoanei implicate. Publicațiile americane au relatat că ar fi fost vorba despre o femeie suspectată de spionaj în favoarea Chinei.

Consiliul de administrație al Nvidia s-a reunit pe fondul scandalului și al scăderii acțiunilor companiei. Titlurile au pierdut aproximativ 8% în tranzacțiile de peste noapte, după apariția informațiilor despre cea de-a doua relație a lui Huang.

Acțiunile înregistraseră deja o scădere de aproape 14% după ce directorul general a recunoscut prima aventură, la sfârșitul săptămânii. Evoluția a dus la ștergerea a peste 600 de miliarde de dolari din valoarea de piață a companiei, transmite G4media.ro.