Kamala Harris îl atacă pe Donald Trump, la doi ani după ce a înfrânt-o în alegerile prezidenţiale, şi îndeamnă la o mobilizare masivă în alegerile de la jumătate de mandat de marţi, într-un turneu în care face campanie, în şapte state, în favoarea candidaţilor democraţi.

Ea îl cataloghează pe Trump drept „fără suflet, corupt şi incompetent", dar și „decorator-șef" al renovărilor de la Casa Albă.

„Este momentul să transformăm această furie în acțiune", a reiterat ea în acest turneu electoral.

„Trebuie să ne mobilizăm în număr foarte mare, în așa fel încât să fie imposibilă trucarea" scrutinului, a cerut Kamala Harris la Atlanta, scrie News.

Fosta candidată la președinție făcea astfel aluzie la acuzații de fraude electorale ale lui Donald Trump care n-au fost dovedite niciodată, scrie adevărul.ro

Donald Trump a dat asigurări marți că va accepta rezultatele alegerilor de la jumătate de mandat, dacă scrutinul este „cinstit".

El promitea, cu o zi mai înainte, pe rețeaua sa Truth Social, că „orice persoană care semnalează o fraudă electorală în scrutinele trecute sau în alegerile de la jumătate de mandat din 2026 va primi un milion de dolari după arestarea şi condamnarea autorilor acestei fraude!".

Miliardarul republican încearcă de luni de zile să semene îndoiala cu privire la integritatea alegerilor viitoare, în contextul în care sondaje arată că şi-ar putea pierde majoritatea republicană în Camera Reprezentanților și poate că și în Senat.

În această campanie în mai multe state, pe care AP o asimilează „genului de turnee nostalgice ale lui Barack Obama sau Bill Clinton", Kamala Harris a abordat mai multe subiecte pe fond.

Kamala a cerut o „muncă structurată", pe care o consideră necesară în vederea unei revigorări a democrației americane.

Ea a evocat în acest sens o lărgire a Curții Supreme, acordarea statutului de stat atât Districtului Columbia (DC), cât şi Puerto Rico, şi o reevaluare a Colegiului Electoral.

„Fermitatea" este cheia, a subliniat ea la Atlanta.

„Nu fermitatea în sensul cruzimii. Ci în voința noastră de a ne folosi puterea pentru a ne respecta angajamentele", a subliniat ea.

Democrații „nu mai pot lăsa formalitățile să împiedice progresul", cere Kamala Harris.

Alegerile de la jumătatea mandatului din SUA sunt programate pentru data de 3 noiembrie.

Alegerile intermediare pot schimba echilibrul de putere de la Washington. Dacă republicanii pierd controlul asupra Camerei Reprezentanților și Senatului, Trump ar întâmpina dificultăți mai mari în a-și pune în practică programul politic.