Kenya a confirmat primul caz de Ebola, după ce un cetățean care revenise din Republica Democratică Congo a murit la Nairobi. Autoritățile sanitare au intrat în alertă și încearcă să identifice toate persoanele care au intrat în contact cu pacientul, inclusiv pasagerii și membrii echipajului zborului cu care acesta a ajuns în capitala kenyană.

Bărbatul era bolnav de aproximativ o lună înainte de a porni din Republica Democratică Congo spre Uganda. Acesta a călătorit pe cale rutieră până la Kampala, iar sâmbătă a luat avionul spre Nairobi.

A ajuns la spital cu febră și sângerări

După ce a aterizat pe aeroportul internațional din Nairobi, pacientul a trecut prin controlul sanitar, iar ulterior o rudă l-a transportat la un spital din capitală. Bărbatul prezenta febră, frisoane și sângerări sub piele și a fost izolat imediat după internare.

A murit luni seară.

Autoritățile spun că pacientul ar fi putut trece de controlul sanitar de la aeroport deoarece medicamentele pe care le administra i-ar fi mascat temporar simptomele bolii.

Zeci de persoane, monitorizate

Autoritățile sanitare din Kenya au identificat până acum 28 de persoane care au intrat în contact cu pacientul pe teritoriul țării, printre acestea fiind rude și cadre medicale.

În paralel, sunt căutați alți 23 de pasageri și patru membri ai echipajului aflați la bordul aeronavei care l-a transportat pe bărbat de la Kampala la Nairobi.

Ministrul kenyan al Sănătății susține că țara este pregătită să gestioneze eventuale cazuri și că nivelul de alertă pentru Ebola a fost menținut încă de la începutul epidemiei din regiune.

Epidemie de proporții în Republica Democratică Congo

Kenya este a treia țară care raportează un caz asociat epidemiei de Ebola din estul Republicii Democratice Congo. Uganda a înregistrat la începutul acestui an 20 de cazuri și două decese, dar ulterior a fost declarată liberă de Ebola.

Epidemia din Republica Democratică Congo a fost declarată în luna mai. Peste 8.000 de persoane au fost infectate, iar mai mult de 4.000 au murit.

Virusul se transmite prin contact direct cu fluidele corporale ale unei persoane infectate, inclusiv după deces. Boala poate provoca febră, vărsături și diaree, iar în cazurile severe poate duce la hemoragii interne și externe.

Epidemia actuală este provocată de tulpina Bundibugyo a virusului Ebola, o variantă rară pentru care, potrivit informațiilor citate de autoritățile kenyene, nu există în prezent un vaccin sau un tratament cu eficacitate dovedită, transmite Digi24.