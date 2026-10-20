Coreea de Nord a publicat imagini care dovedesc că Kim Jong Un este în viață, în urma unor zvonuri nefondate conform cărora dictatorul ar fi murit din cauza unei hemoragii cerebrale.

Imaginile, difuzate luni de presa de stat nord-coreeană, îl surprind pe Kim examinând încălțăminte pentru copii și paltoane pentru femei în cadrul unei expoziții de îmbrăcăminte și încălțăminte.

Fotografiile au apărut la doar câteva ore după ce, în mediul online, au circulat speculații fanteziste potrivit cărora liderul în vârstă de 42 de ani ar fi intrat în comă și ar fi murit, după ce ar fi fost transportat de urgență la Beijing pentru tratament medical.

Agenția Centrală Coreeană de Știri, organul oficial de presă al Coreei de Nord, a relatat că Kim a vizitat expoziția luni; cu toate acestea, imaginile nu au fost verificate de o sursă independentă, rămânând neclar momentul exact în care au fost surprinse.

Publicarea acestor imagini vine după ce Wanjun Xie, un disident chinez stabilit în SUA și asociat cu Partidul Democrat din China, a susținut duminică, pe platforma X, că liderul nord-coreean a murit.

În postarea sa, Xie a afirmat că Kim a decedat și că China a trimis 9.000 de militari la Phenian. De asemenea, el a susținut că, sâmbătă, o echipă de specialiști de la Spitalul Colegiului Medical „Peking Union” din Beijing a fost trimisă în Coreea de Nord pentru a-l trata pe Kim, în urma unei hemoragii severe.

Xie a adăugat că liderul nord-coreean a intrat în comă înainte de a fi transferat la Beijing, iar medicii nu au reușit să-i salveze viața.

Cu toate acestea, niciuna dintre aceste afirmații nu a fost susținută de documente medicale, imagini sau alte dovezi care să poată fi verificate în mod independent.

În ciuda acestui fapt, informațiile s-au răspândit rapid pe rețelele de socializare, iar zvonurile au ajuns chiar în presa internațională, fiind prezentate drept „speculații”.

De asemenea, aceste afirmații au ridicat semne de întrebare cu privire la posibilitatea ca sora lui Kim, Kim Yo Jong, să fi preluat controlul asupra regimului, scrie protv.ro

