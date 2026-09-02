Cel mai important consilier de politică externă de la Kremlin, Iuri Ușakov, a declarat marți că președintele rus Vladimir Putin, președintele american Donald Trump și președintele chinez Xi Jinping ar putea avea o întâlnire trilaterală în cadrul următorului summit al Cooperării Economice Asia-Pacific (APEC), care va avea loc în noiembrie, transmite Reuters.

Întrebat la televiziunea de stat despre posibilitatea unei astfel de întâlniri, Ușakov a răspuns: „Da, această chestiune a fost discutată.”

El a precizat că se așteaptă ca toți cei trei lideri să participe la summit, adăugând: „Și dacă lucrurile se vor desfășura așa cum s-a spus, atunci cei trei vor putea avea o întâlnire.”

Ușakov a făcut aceste declarații din capitala Kârgâzstanului, Bișkek, unde Putin și Xi au participat la o reuniune a Organizației de Cooperare de la Shanghai.

Rusia, China și Statele Unite fac parte din APEC, care numără 21 de membri. Orașul Shenzhen din China va găzdui următorul summit al liderilor în perioada 18-19 noiembrie.

„Nu avem deocamdată nicio informație cu privire la participarea președintelui Trump la APEC”, a declarat purtătoarea de cuvânt a Casei Albe, Anna Kelly.

Directorul CIA, John Ratcliffe, a propus o întâlnire trilaterală între preşedintele Donald Trump, liderul rus Vladimir Putin şi preşedintele ucrainean Volodimir Zelenski în timpul călătoriei sale secrete la Moscova de la începutul săptămânii trecute, într-un efort de a pune capăt războiului, au declarat pentru Axios două surse informate cu privire la această chestiune

Negocierile dintre Rusia şi Ucraina, mediate de administraţia Trump, au fost suspendate la mijlocul lunii februarie, după izbucnirea războiului cu Iranul. Trimişii Casei Albe, Steve Witkoff şi Jared Kushner, au purtat discuţii separate în ultimele câteva luni cu negociatorii ruşi şi ucraineni. Însă s-au înregistrat puţine progrese.

Şeful de cabinet al lui Zelenski, Kirilo Budanov, a declarat joi presei locale că discuţiile cu Rusia, mediate de SUA, ar putea fi reluate în septembrie.

Vineri, Zelenski a mulţumit SUA pentru „tonul necesar al conversaţiei cu Rusia” şi a afirmat că administraţia Trump „promovează o viziune realistă asupra a ceea ce trebuie făcut şi a ceea ce trebuie realizat”, scrie hotnews.ro