Ministrul rus de Externe, Serghei Lavrov, a acuzat SUA că au prelungit cu un an războiul Moscovei împotriva Ucrainei prin retragerea din ceea ce el a descris drept „acordurile de la Anchorage”, încheiate între președintele american Donald Trump și președintele rus Vladimir Putin, relatează Kyiv Independent.

Moscova a făcut referire în repetate rânduri la presupuse acorduri din cadrul întâlnirii dintre Trump și Putin din 2025, din Alaska, deși oficialii americani au negat existența unor astfel de acorduri.

Lavrov a susținut că retragerea Washingtonului din presupusele acorduri, care ar fi avut loc sub presiunea Europei, a împiedicat încheierea războiului.

„Dacă americanii nu s-ar fi retras din acordurile de la Anchorage” și Europa nu ar fi „îndepărtat” SUA de acestea, „am fi trăit fără război de un an încoace”, a declarat Lavrov.

Blocaj în eforturile de pace

Declarațiile sale au venit în contextul în care eforturile conduse de SUA de a media un acord de pace mai amplu rămân blocate din cauza pretențiilor teritoriale ale Rusiei. Kremlinul a respins în repetate rânduri un armistițiu și a cerut ca Ucraina să cedeze Donbasul, o regiune strategic importantă din estul Ucrainei, ocupată parțial.

Moscova cere, de fapt, ca Ucraina să cedeze teritoriul pe care forțele ruse nu au reușit să-l cucerească pe cale militară. Kievul a solicitat, în schimb, un armistițiu de-a lungul liniei actuale a frontului și a subliniat necesitatea unor garanții de securitate pentru a descuraja viitoare agresiuni rusești.

Președintele Volodimir Zelenski intenționează să discute cu Trump despre posibile armistiții limitate în cadrul unei potențiale întâlniri la New York săptămâna viitoare. Zelenski a declarat pe 14 septembrie că dorește să discute despre încetarea atacurilor rusești și ucrainene asupra infrastructurii energetice și în Marea Neagră.

Întâlnirea ar putea avea loc cu ocazia Adunării Generale a ONU, între 21 și 23 septembrie, dacă programele celor doi președinți se vor potrivi. Lavrov a declarat că intenționează, de asemenea, să se întâlnească cu secretarul de Stat american Marco Rubio în timpul Adunării Generale a ONU de la New York.

Trimișii lui Trump, Jared Kushner și Steve Witkoff, au vizitat Moscova și Kievul la începutul acestei luni, în încercarea de a ieși din impasul negocierilor de pace. Vizita la Kiev a fost prima efectuată de emisari de la ultima încercare de a relansa negocierile.

Cel mai concret rezultat al călătoriei lor a fost un acord între Ucraina, SUA și Rusia privind reluarea negocierilor trilaterale. Rundele anterioare au adus puține progrese politice, dar au condus la inițiative umanitare majore, inclusiv schimburi de prizonieri de război.

Lavrov a declarat că Moscova rămâne deschisă la reluarea negocierilor.

„Nu am refuzat niciodată să negociem, iar toate discuțiile care au avut loc au fost întrerupte fără inițiativa noastră. Dacă colegii noștri sunt pregătiți, este perfect posibil să le reluăm”, a spus el, scrie digi24.ro.