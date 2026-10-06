Lituania își dorește o prezență militară americană permanentă pe teritoriul său și anunță că este pregătită să suporte costurile pentru înființarea unei baze militare. Propunerea vine în contextul preocupărilor de securitate ale țării baltice, care se învecinează cu Rusia și Belarus.

Premierul lituanian Mindaugas Sinkevicius a declarat că țara sa este pregătită să finanțeze cheltuielile necesare în cazul în care Washingtonul va accepta staționarea permanentă a trupelor americane.

Trump spune că va analiza solicitarea

Președintele Statelor Unite, Donald Trump, a declarat luni că va lua în considerare cererea Vilniusului pentru o bază militară americană permanentă.

„Sunt prieteni ai mei, sunt oameni minunați, așadar, cu siguranță, o vom analiza”, a spus Trump.

Sinkevicius afirmă că a discutat despre transformarea actualei prezențe militare americane într-una permanentă cu John Coale, trimisul președintelui american, în cadrul unei întâlniri desfășurate luna trecută la Vilnius.

Premierul lituanian a spus că o prezență permanentă a militarilor americani ar reprezenta o garanție importantă pentru securitatea și descurajarea în regiune.

Aproape 1.000 de militari americani, prin rotație

Statele Unite mențin în Lituania, din 2019, un batalion blindat cu aproape 1.000 de militari. Trupele sunt însă staționate prin rotație, fiind înlocuite la intervale de câteva luni.

Vilnius vrea ca această prezență să fie transformată într-o staționare permanentă. Lituania este membră a NATO și a Uniunii Europene și are frontieră cu Rusia și Belarus, un aliat apropiat al Moscovei.

Potrivit premierului lituanian, decizia finală privind o eventuală bază americană permanentă aparține Statelor Unite, iar Vilnius este pregătit să acopere costurile dacă Washingtonul va accepta propunerea, transmite Digi24.