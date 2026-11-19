Orașul chinez Shenzhen găzduiește joi un summit istoric între Donald Trump, Vladimir Putin și Xi Jinping. Cei trei au început discuția în format trilateral după întâlniri separate în care Putin s-a arătat într-o „dispoziție excelentă”, Trump a vorbit despre o „relație echitabilă”, iar Xi Jinping a transmis că „dialogul este întotdeauna mai bun decât confruntarea”. Mizele divergente ale celor trei lideri stârnesc însă îngrijorare în mai multe cancelarii de pe glob.

A început reuniunea trilaterală istorică dintre Donald Trump, Xi Jinping și Vladimir Putin

Președintele chinez Xi Jinping găzduiește în acest moment întâlnirea istorică în trei alături de președintele SUA, Donald Trump, și de liderul rus Vladimir Putin, a anunțat presa de stat chineză, citată de BBC.

Deși cei trei lideri au mai participat anterior la summituri internaționale comune, este pentru prima dată în istorie când poartă o reuniune privată în format trilateral.

Pe masa discuțiilor de la Kylin Villa se află teme cu miză globală majoră, de la comerț și inteligența artificială, până la războaiele din Ucraina și Iran.

Putin a sosit la Kylin Villa

Președintele rus Vladimir Putin a ajuns la complexul Kylin Villa din Shenzhen, unde urmează să aibă loc reuniunea trilaterală istorică cu Trump și XI, a anunțat postul de televiziune de stat chinez CCTV, citat de CNN.

Liderul american și omologul său chinez se aflau deja la Kylin Villa, unde au luat prânzul împreună după încheierea discuțiilor lor bilaterale de mai devreme.

Cei trei lideri urmează să se așeze acum la masa rotundă pentru prima întrevedere în acest format între Statele Unite, China și Rusia.

Trilaterala Trump–Xi–Putin este pe cale să înceapă

Reuniunea trilaterală fără precedent dintre președintele chinez Xi Jinping, liderul american Donald Trump și președintele rus Vladimir Putin este pe cale să înceapă la Shenzhen, a anunțat postul de televiziune de stat chinez CCTV, citat de BBC.

Presa de stat de la Beijing a difuzat deja imagini din sala grandioasă din complexul Kylin Villa unde vor avea loc discuțiile, relatează CNN.

Încăperea este decorată cu candelabre masive, iar în centru se află o masă rotundă de mari dimensiuni, pe care sunt așezate steagurile celor trei state și plăcuțele cu numele fiecărui lider: Vladimir Putin va sta în dreapta lui Xi Jinping, iar Donald Trump în stânga liderului chinez, având în spate un tablou uriaș care înfățișează munți și Marele Zid Chinezesc.

În paralel cu pregătirile pentru negocieri, gazdele chineze au folosit evenimentul și pentru a-și etala avansul tehnologic: mai devreme, în cadrul summitului APEC, o trupă de roboți umanoizi a prezentat un număr de balet în fața delegaților.

S-a încheiat și întâlnirea Trump–Xi Jinping

Întâlnirea bilaterală dintre președintele SUA, Donald Trump, și liderul chinez Xi Jinping s-a încheiat la Kylin Villa, anunță postul de televiziune de stat chinez CCTV, citat de BBC.

Discuțiile dintre cei doi lideri au durat puțin peste o oră.

La Shenzhen urmează acum punctul culminant al zilei: prima reuniune trilaterală dintre Donald Trump, Xi Jinping și Vladimir Putin.

Atât SUA, cât și China vor să vadă sfârșitul războiului din Ucraina

Adresându-se liderului chinez în debutul discuțiilor de la Kylin Villa, Donald Trump a declarat că atât Statele Unite, cât și China vor să contribuie la încheierea războiului dintre Rusia și Ucraina, afirmând că în fiecare lună mor 25.000 de oameni, „în mare parte soldați”, potrivit BBC.

Liderul de la Casa Albă a explicat că s-a întâlnit mai devreme cu Vladimir Putin „doar pentru a pregăti terenul” înaintea reuniunii trilaterale din această după-amiază: „Cred că vom avea poate o întâlnire de succes”.

Trump a vorbit și despre alte teme comune pentru cele două țări, printre care menținerea deschisă a Strâmtorii Ormuz pentru transportul de energie, împiedicarea Iranului să obțină arma nucleară și combaterea crizei fentanilului din SUA.

„Cred că, atâta timp cât tu și cu mine suntem la conducere, nu vom avea niciodată o problemă”, i-a spus președintele american lui Xi Jinping, numindu-l din nou „prietenul meu”.

Xi Jinping, mesaj către Trump

La rândul său, președintele chinez Xi Jinping i-a urat bun venit lui Donald Trump la Shenzhen și a transmis un mesaj axat pe cooperare și stabilitate în debutul discuțiilor bilaterale, potrivit BBC și The Guardian.

Liderul de la Beijing a subliniat că cele trei întrevederi față în față pe care le-a avut cu Trump în acest an, alături de convorbirile telefonice frecvente, demonstrează importanța pe care ambele părți o acordă relației dintre China și Statele Unite.

„Dialogul este întotdeauna mai bun decât confruntarea”, a declarat Xi Jinping în fața camerelor, adăugând că cele două mari puteri ar trebui să fie „parteneri și prieteni” și să își gestioneze diferendele prin respect reciproc, pentru a asigura stabilitatea economiei globale.

Președintele chinez a adăugat că cele două mari puteri au oferit relației lor „o nouă substanță, bazată pe respect, echitate și reciprocitate”, stabilind „o nouă definiție a unei relații constructive de stabilitate strategică”.

Putin, într-o „dispoziție excelentă” după întâlnirea cu Trump, anunță Kremlinul

Președintele rus Vladimir Putin a ieșit joi dintr-o „dispoziție excelentă” de la întâlnirea cu omologul său american, Donald Trump, a declarat consilierul pe politică externă al Kremlinului, Iuri Ușakov, citat de agenția de stat rusă TASS și CNN.

Potrivit oficialului rus, războiul din Ucraina a fost principalul subiect de discuție, iar întrevederea „a decurs bine”.

Cei doi lideri nu au făcut declarații de presă după încheierea discuțiilor și se pregătesc acum pentru reuniunea trilaterală din această după-amiază alături de liderul chinez Xi Jinping.

Mai devreme, în debutul întrevederii, Donald Trump lăudase „relația excelentă” cu Vladimir Putin, numindu-l pe liderul de la Kremlin „prietenul meu”.

Debutul discuțiilor de la Kylin Villa

Luând primul cuvântul la masa negocierilor, Donald Trump a lăudat organizarea summitului APEC de la Shenzhen și a vorbit despre relația sa cu președintele chinez, construită încă de la vizita sa de stat din 2017, potrivit BBC.

„De atunci, președintele Xi și cu mine am creat o relație personală remarcabilă. Unii oameni sunt nemulțumiți când aud asta, dar eu sunt foarte bucuros. Iar alții sunt chiar încântați”, a declarat Trump, adăugând că este în interesul ambelor țări să „continue să construiască această prietenie”.

Liderul SUA a subliniat progresele economice făcute în ultimul an și jumătate, inclusiv prin acordul reciproc „30 pentru 30”, prin care ambele părți au redus taxe vamale în valoare de aproximativ 30 de miliarde de dolari.

„Am transformat-o într-o relație echitabilă. Fermierilor noștri le-a mers foarte bine. Și vă voi cere să faceți și mai mult pentru fermierii noștri, pentru că China are un apetit insațiabil, iar noi putem satisface acest apetit”, a mai spus președintele american.

Trump: SUA și China au împărțit tarifele „echitabil”

Înaintea întrevederii bilaterale cu președintele chinez Xi Jinping de la Kylin Villa, Donald Trump a declarat că discuțiile vor fi „productive” și a afirmat că Statele Unite și China au împărțit acum taxele vamale într-un mod „echitabil”, potrivit Reuters și The Guardian.

Liderul de la Casa Albă l-a numit pe președintele chinez „prieten” și a subliniat că cei doi au o relație specială.

A început întâlnirea bilaterală dintre liderul SUA și Xi Jinping

Președintele american Donald Trump a sosit la Kylin Villa, stațiunea exclusivistă de pe malul unui lac din Shenzhen care a găzduit de-a lungul anilor lideri chinezi și străini.

Întâlnirea sa bilaterală cu președintele chinez Xi Jinping a început deja, potrivit postului de televiziune de stat chinez CCTV, citat de BBC.

Aceasta este a treia întrevedere față în față dintre Donald Trump și Xi Jinping din acest an.

După încheierea discuției în doi, celor doi lideri li se va alătura și președintele rus Vladimir Putin pentru prima reuniune trilaterală dintre Statele Unite, China și Rusia.

Liderul SUA a lăudat „relația excelentă” cu Putin

„Avem o relație excelentă de mulți ani. Ne cunoaștem de mult timp și cred că pot ieși multe lucruri minunate din această întâlnire, sau cel puțin pot începe”, a declarat Donald Trump înainte ca presa să părăsească încăperea, potrivit BBC .

Liderul de la Casa Albă a fost însoțit la masa discuțiilor de secretarul de stat Marco Rubio și de secretarul Trezoreriei, Scott Bessent.

Vladimir Putin nu a făcut declarații publice în debutul discuțiilor.

Trump a dat mâna cu Putin la începutul întâlnirii lor.

Potrivit BBC, coloana oficială a lui Donald Trump se îndreaptă acum spre complexul rezidențial Kylin Villa, unde liderul american va avea o discuție bilaterală și cu președintele chinez Xi Jinping, înaintea summitului trilateral.

Trump și Putin au avut o întâlnire informală

Cei doi lideri au avut joi o întâlnire bilaterală cu ușile închise în orașul chinez Shenzhen, în marja summitului Cooperării Economice Asia-Pacific (APEC), potrivit BBC. Jurnaliștii au avut acces în sală doar în primele momente ale întâlnirii.

Întrevederea dintre cei doi lideri a durat aproximativ 40 de minute și a avut loc înaintea unei reuniuni trilaterale fără precedent la care participă și președintele Chinei, Xi Jinping.

În fața camerelor de filmat, liderul de la Casa Albă și-a exprimat optimismul cu privire la dialogul cu omologul său rus, pe care l-a numit „prieten”.

Aceasta este prima întrevedere față în față dintre cei doi președinți de la summitul organizat în Alaska, în august 2025.

Președintele Chinei l-a întâmpinat pe omologul său din SUA, în timp ce liderul rus a fost primit de șeful de cabinet al lui Xi, miercuri, la Shenzhen, în ajunul unei reuniuni despre care se crede că va avea o agendă fluidă, cu subiecte vehiculate care variază de la denuclearizare, la comerț și până la războaiele din Ucraina și Iran.

Această întrevedere trilaterală, o premieră, începe la 8:30, ora României, și are loc în marja summitului Cooperării Economice Asia-Pacific (APEC). Prestigioasa publicație britanică The Guardian a catalogat întâlnirea dintre cei trei lideri drept o trilaterală „blockbuster”.

Xi Jinping, pentru care evenimentul reprezintă ocazia de a-și demonstra capacitatea de a reuni marile puteri, încearcă să evite surprizele.

Diplomații chinezi au făcut eforturi pentru a stabili în prealabil fiecare detaliu al întâlnirii, astfel încât să se asigure că nu se va întâmpla nimic care să îl pună pe președintele țării într-o situație jenantă, a scris Melanie Hart, senior director la Global China Hub al think tank-ului Atlantic Council, într-o analiză.

Trump și Putin vin cu propriile agende

China caută spectacol, nu substanță, însă nici președintelui Trump și nici președintelui Putin nu le place să urmeze scenarii.

Președintele SUA, Trump, al cărui Partid Republican a suferit în această lună o înfrângere grea la alegerile intermediare, ar putea căuta succese pe plan extern și vede o ocazie pentru posibile progrese spre un acord în trei privind controlul armelor nucleare, potrivit Reuters.

Când a plecat spre Asia, luni, el le-a spus reporterilor că va discuta cu omologii săi din Rusia și China despre armele nucleare, Iran și „subiectul său preferat”, Ucraina.

China, care deține în jur de 500 de focoase nucleare, spre deosebire de SUA și Rusia, care au peste 5.000 fiecare, nu își dorește discuții despre controlul armelor în acest moment – și cu atât mai puțin cu Washingtonul și Moscova, „pentru că asta ar sugera că acceptă încadrarea potrivit căreia sunt acum o mare putere nucleară care ar trebui să fie supusă unor restricții similare”, crede Edgard Kagan, fost înalt oficial pentru Asia de Est la Casa Albă în timpul administrației Biden, care lucrează acum la think tank-ul Center for Strategic and International Studies.

Liderul Rusiei vrea o atmosferă de tip Ialta

Pentru Vladimir Putin, summitul poate reprezenta și ocazia de a obține un acord pentru soluționarea conflictului din Ucraina în termenii săi.

Obiectivul președintelui rus este acela de a crea o atmosferă de tip Ialta, în care marile puteri determină soarta națiunilor mai mici, consideră John E. Herbst, senior director la Eurasia Center al Atlantic Council.

De altfel, summitul de la Shenzhen a atras deja comparații cu Conferința de la Ialta din 1945, mai ales în Rusia, unde perspectiva unui eveniment de acest gen stârnește entuziasm în rândul naționaliștilor.

Întâlnirea pe care au avut-o liderii de atunci ai Statelor Unite, Regatului Unit și Uniunii Sovietice în urmă cu 81 de ani în peninsula Crimeea a formalizat sferele de influență și a pregătit terenul pentru ordinea postbelică, devenind un simbol al înțelegerilor dintre marile puteri impuse țărilor mici.

De altfel, reuniunea de la Shenzhen generează anxietate de la Kiev până la Tokyo, au declarat pentru Reuters persoane familiarizate cu reacțiile guvernelor respective.

„Chiar nu vrem ca asta să se transforme în «Ialta 2, 3, 4», cu o redistribuire a influenței”, spunea luna trecută președintele ucrainean Volodimir Zelenski.

The Associated Press (AP) a scris, la rândul său, că perspectiva întrevederii trilaterale din China a fost o sursă de neliniște, având în vedere atitudinea mai puțin prietenoasă pe care a manifestat-o Trump față de aliați istorici precum Canada sau partenerii europeni din NATO.

O imagine „îngrozitoare” pentru Europa

Un oficial european a declarat pentru CNN, sub protecția anonimatului, că întâlnirea din China reprezintă „visul lui Putin”, care îi deschide calea spre reabilitarea pe scena globală.

Un diplomat european a afirmat că este „greu de crezut că va ieși ceva bun pentru securitatea europeană din această întâlnire”.

Totodată, un alt oficial european de rang înalt a spus că imaginea creată de această întrevedere trilaterală este, „bineînțeles, îngrozitoare pentru noi”, dar s-a arătat mai puțin îngrijorat de posibilitatea încheierii unui acord mai amplu.

Pentru europeni, potrivit CNN, un risc-cheie este ca Trump să accepte o narațiune rusă sau o prezentare fictivă a realităților de pe linia frontului, un scenariu care l-ar putea face să se simtă obligat să adere la un acord încheiat în grabă cu omologii săi.

Pe de altă parte, mulți dintre oficialii europeni cu care a discutat postul american de televiziune nutresc speranțe, fie ele și vagi, că Beijingul poate juca rolul unui arbitru de bună-credință în acest război.

Premisa pornește de la presiunea exercitată de Xi Jinping asupra lui Vladimir Putin pentru a tempera retorica nucleară belicoasă, de la faptul că Beijingul s-a abținut să înarmeze Rusia la scară largă pe durata conflictului, dar și de la ambiția Chinei de a deveni superputerea globală capabilă să impună schimbări reale.

În schimb, această viziune optimistă ignoră nevoia Chinei de a nu-și vedea încă un aliat-cheie umilit, în speță Rusia în Ucraina, după modul în care au fost tratate Iranul și Venezuela de către administrația Trump.

Trump vrea să discute și separat cu Xi și Putin

Un oficial american a confirmat pentru AP că președintele SUA intenționează să se întâlnească și separat cu omologul său rus.

Dacă se concretizează, atunci va fi prima întrevedere bilaterală pe care o au după cea din Alaska de anul trecut, care nu a dus la un acord pentru soluționarea războiului din Ucraina.

„Liderii se vor întâlni și, credeți-mă, vor avea o conversație în toată regula, indiferent dacă vor sta în fotolii, pe scaune, pe taburete sau pur și simplu vor vorbi în picioare, privindu-se în ochi”, a declarat Iuri Ușakov, consilier pe politică externă la Kremlin, citat de NBC News.

„Întâlnirea va avea loc și cred că președintele nostru și președintele Statelor Unite vor discuta de mai multe ori în timpul reuniunii APEC”, a mai spus oficialul rus.

Trump se va întâlni separat și cu Xi Jinping.

Cât va dura trilaterala

Întâlnirea trilaterală dintre Putin, Xi și Trump, de la Shenzhen, nu ar trebui să dureze mai mult de o oră, a declarat miercuri purtătorul de cuvânt al Kremlinului, Dmitri Peskov, potrivit AFP.

„Nu mai mult de o oră”, a afirmat Dmitri Peskov, citat de agenția de presă rusă Ria Novosti, întrebat despre durata aceste întâlniri fără precedent.

Peskov a mai spus este puțin probabil ca Putin și Trump să aibă timp pentru „negocieri bilaterale la scară largă” la summitul APEC din China, dar a precizat că cei doi lideri ar putea să poarte discuții pe marginea evenimentului.

Peskov a precizat liderii rus și american ar putea să facă un schimb de opinii cu privire la conflictele din Ucraina și din Iran dacă ar avea ocazia să discute tete-a-tete, scrie hotnews.ro.