Curtea de Apel București a respins definitiv apelul formulat de conducerea PNL împotriva deciziei Tribunalului București de suspendare a hotărârii privind convocarea Congresului Extraordinar din 21 iunie. Hotărârea reprezintă un nou succes pentru tabăra care contestă conducerea lui Ilie Bolojan și produce efecte imediate asupra structurii de conducere a partidului.

Magistrații Curții de Apel București au decis marți să respingă, ca nefondat, apelul formulat de Partidul Național Liberal împotriva hotărârii Tribunalului București din 1 iulie.

Decizia este definitivă și menține suspendarea hotărârii prin care fusese convocat Congresul Extraordinar al PNL, desfășurat pe 21 iunie, în cadrul căruia Ilie Bolojan a fost ales președinte al partidului, alături de noua echipă de conducere, transmite hotnews.ro.

Instanța a consemnat în soluția publicată pe portalul oficial: „Respinge apelul ca nefondat. Definitivă.”

Vechea conducere revine în funcție

Prin menținerea suspendării hotărârii de convocare a Congresului, efectele acestuia sunt blocate până la soluționarea definitivă a procesului privind anularea deciziilor adoptate.

Astfel, partidul revine provizoriu la vechea formulă de conducere, cu patru prim-vicepreședinți, între care Adrian Veștea, Nicoleta Pauliuc și Cătălin Predoiu, acesta din urmă demisionând între timp din funcție.

În paralel, pe rolul instanței continuă procesul prin care contestatarii cer anularea hotărârilor adoptate la Congres și invalidarea noii conduceri a PNL.

Conflictul din PNL continuă în instanță

Acțiunea a fost inițiată de 18 membri ai PNL care contestă modul în care a fost organizat Congresul Extraordinar și legalitatea deciziilor adoptate. Printre semnatarii acțiunii se numără Hubert Thuma, Adrian Veștea, Lucian Bode, Sorin Cîmpeanu, Alina Gorghiu, Nicoleta Pauliuc, Monica Anisie, Andrei Baciu și Ionuț Stroe.

Aceștia susțin că hotărârile care au dus la convocarea Congresului trebuie anulate, iar până la pronunțarea unei decizii pe fond au solicitat suspendarea efectelor acestora prin ordonanță președințială.

Mai multe procese zguduie conducerea liberală

Disputa internă din PNL a generat mai multe acțiuni în instanță. Pe lângă suspendarea convocării Congresului, Tribunalul București a suspendat și hotărârile adoptate în cadrul reuniunii din 21 iunie, iar Tribunalul Ilfov a suspendat anterior deciziile prin care partidul anunța că nu va participa la un eventual „Guvern Veștea” și amenința cu excluderea membrilor care ar fi susținut o astfel de formulă.

Celelalte dosare se află încă pe rolul instanțelor.

Tabăra Bolojan a reacționat prin schimbări în partid

În urma deciziilor instanțelor, conducerea apropiată de Ilie Bolojan a convocat o ședință a Biroului Politic Național, în care au fost adoptate mai multe măsuri organizatorice.

Printre acestea se numără înlocuirea conducerii a șase filiale județene și de sector, măsură justificată de liderii PNL prin necesitatea respectării prevederilor statutare și menținerii disciplinei interne.

Conflictul juridic și politic din interiorul Partidului Național Liberal este departe de a se încheia, urmând ca instanțele să decidă, pe fond, dacă hotărârile Congresului Extraordinar și alegerea noii conduceri conduse de Ilie Bolojan vor rămâne sau nu valabile.