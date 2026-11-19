Televiziunile de stat din Rusia prezintă o realitate atent construită, în care Vladimir Putin este în centrul evenimentelor mondiale, relația sa cu Donald Trump este descrisă drept una excepțională, iar Rusia apare ca o mare putere economică și militară, fără rivali în materie de tehnologie. O analiză realizată de Digi24, după câteva ore de monitorizare a posturilor Rossia 1 și Rossia 24, arată cum propaganda Kremlinului selectează și amplifică anumite momente, în timp ce evenimente importante sunt tratate superficial.

Una dintre imaginile difuzate în mod repetat de cele două televiziuni este cea în care Donald Trump se îndreaptă spre Vladimir Putin și spune: „Cine este el? Este prietenul meu”.

Momentul a fost reluat de mai multe ori, iar comentatorii ruși au insistat asupra relației cordiale dintre cei doi lideri și asupra importanței discuțiilor bilaterale. Întâlnirea din China a ocupat o mare parte din jurnalele de știri, fiind descrisă în repetate rânduri drept „istorică”.

Corespondenții au vorbit despre schimburile economice dintre Rusia și Statele Unite și despre cea de-a opta întâlnire dintre Putin și Trump. De asemenea, au insistat asupra faptului că liderul american ar fi apreciat discuțiile și perspectivele unei colaborări între cele două state.

Putin, prezentat drept un lider admirat de marile puteri

Un alt subiect exploatat intens de televiziunile ruse a fost atenția pe care Vladimir Putin ar fi primit-o în China. Jurnaliștii au relatat că mii de oameni s-ar fi adunat de-a lungul drumului pentru a-l vedea pe liderul de la Kremlin.

Un moment aparte a fost și remarca lui Xi Jinping, care i-ar fi spus lui Putin: „Arătați foarte bine”. Televiziunile au acordat atenție acestui schimb de replici, prezentându-l ca pe un semn al relației apropiate dintre cei doi lideri.

În paralel, comentatorii au subliniat că Europa nu a participat la întâlnirea din China, folosind absența liderilor europeni pentru a sugera că „Lumea Veche” este marginalizată în marile decizii internaționale.

„De la egal la egal”, mesajul repetat de propagandiștii Kremlinului

O atenție deosebită a fost acordată și detaliilor organizatorice ale întâlnirii. Televiziunea Rossia 24 a analizat inclusiv modul în care au fost amplasate steagurile și scaunele la masa discuțiilor, insistând asupra ideii că cei trei lideri urmau să discute „de la egal la egal”.

Jurnaliștii au remarcat că denumirea summitului era afișată în rusă, engleză și chineză și au subliniat faptul că Putin, Trump și Xi Jinping reprezintă trei dintre cele mai puternice state ale lumii.

De asemenea, au reluat declarația lui Putin potrivit căreia toate cele trei țări sunt membre permanente ale Consiliului de Securitate al ONU și au fost învingătoare în cel de-al Doilea Război Mondial.

Atacul asupra podului Kerci, prezentat în doar câteva secunde

În contrast cu minutele întregi dedicate întâlnirilor diplomatice, unele evenimente importante au primit foarte puțin timp de emisie.

Potrivit analizei Digi24, atacul asupra podului Kerci, considerat unul dintre cele mai importante evenimente de pe front, a fost prezentat în doar puțin peste zece secunde. Prezentatoarea a relatat succint că „forțele regimului de la Kiev” au lansat un nou atac, iar circulația pe pod a fost oprită.

În schimb, jurnalele au continuat cu reportaje ample despre presupusele performanțe tehnologice ale Rusiei și creșterea economiei.

Rusia, prezentată drept o putere fără rival

În materialele difuzate, telespectatorilor li s-a vorbit despre tehnologii care nu ar avea echivalent în lume și despre o creștere fără precedent a nivelului de trai.

Unul dintre reportaje prezenta Rusia drept una dintre cele mai mari economii ale lumii și susținea că țara este pregătită să împărtășească tehnologiile sale cu partenerii strategici.

Televiziunile au acordat, de asemenea, spațiu declarațiilor lui Donald Trump în care acesta a criticat Curtea Penală Internațională, instituție care a emis un mandat de arestare pe numele lui Vladimir Putin.

Analiza Digi24 evidențiază astfel contrastul dintre modul în care televiziunile de stat ruse prezintă evenimentele internaționale și felul în care selectează informațiile despre război, economie și relațiile externe, construind o imagine în care Kremlinul și liderul său ocupă permanent centrul scenei mondiale.