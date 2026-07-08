Lidera dreptei radicale din Franța, Marine Le Pen, a anunțat că intenționează să candideze la alegerile prezidențiale de anul viitor. 

PRO TV
Adaugă PRO TV Chișinău ca sursă preferată în Google

O instanță din Paris a menținut condamnarea ei pentru deturnare de fonduri europene și a condamnat-o la un an de detenție la domiciliu, cu monitorizare prin purtarea unei brătări electronice la picior. 

Judecătorii i-au redus însă interdicția pentru a candida la funcții publice la doar 15 luni. Ceea ce înseamnă că, din punct de vedere legal, poate merge pentru a patra oară la prezidențiale, mai ales că sondajele o plasează pe primul loc în intențiile de vot. 

Marine Le Pen susține în continuare că este nevinovată și a transmis că va face recurs la Curtea de Casație - cea mai înaltă instanță din Franța, demers care, spune ea, va suspenda efectele hotărârii de ieri, prin urmare îi va permite să desfășoare campania fără supraveghere electronică.

Adaugă PRO TV Chișinău ca sursă preferată în Google