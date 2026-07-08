Lidera dreptei radicale din Franța, Marine Le Pen, a anunțat că intenționează să candideze la alegerile prezidențiale de anul viitor.

O instanță din Paris a menținut condamnarea ei pentru deturnare de fonduri europene și a condamnat-o la un an de detenție la domiciliu, cu monitorizare prin purtarea unei brătări electronice la picior.

Judecătorii i-au redus însă interdicția pentru a candida la funcții publice la doar 15 luni. Ceea ce înseamnă că, din punct de vedere legal, poate merge pentru a patra oară la prezidențiale, mai ales că sondajele o plasează pe primul loc în intențiile de vot.

Marine Le Pen susține în continuare că este nevinovată și a transmis că va face recurs la Curtea de Casație - cea mai înaltă instanță din Franța, demers care, spune ea, va suspenda efectele hotărârii de ieri, prin urmare îi va permite să desfășoare campania fără supraveghere electronică.