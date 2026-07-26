Mega-racheta Starship, construită de compania SpaceX a lui Elon Musk pentru viitoare călătorii spre Lună, a efectuat cu succes un nou zbor-test.

Cea mai mare și mai puternică rachetă construită vreodată a decolat din Texas. După un zbor de o oră, în care a traversat jumătate din glob, colosul metalic, înalt de 124 de metri, și-a încheiat misiunea printr-o amerizare controlată în Oceanul Indian.

Performanța le-a oferit inginerilor date esențiale despre rezistența scutului termic odată cu reintrarea în atmosferă, un pas important pentru viitoarele misiuni în spațiu cu echipaj uman.

SpaceX este presată să pregătească Starship pentru un test crucial programat de NASA anul viitor.