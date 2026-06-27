Mii de voluntari răscolesc cu mâinile goale dărâmăturile din Venezuela, în încercarea disperată de a găsi supraviețuitori la două zile după cele două cutremure devastatoare. Bilanțul tragediei continuă să crească - 920 de oameni au murit, mii au fost răniți, iar aproape 50 de mii sunt încă dați dispăruți. În mijlocul dezastrului, o femeie însărcinată a născut chiar printre ruine, în timp ce salvatorii încercau să o scoată de sub dărâmături. Atât mama, cât și bebelușul au supraviețuit. Vă avertizăm că urmează imagini și detalii care vă pot afecta emoțional.

„Oh, Doamne, uite ce s-a întâmplat cu casa tatălui meu. Tata!”

Asemenea scene tragige încă au loc în La Guaira, de pe coasta Venezuelei. Aici, cartiere întregi au fost puse la pământ, în câteva zeci de secunde. Într-o țară cu economia devastată după decenii de socialism, solidaritatea rămâne singura speranță printre ruine. Supraviețuitorii sunt însă copleșiți de tristețe și epuizare. Dalia Ramirez și-a pierdut fiul, nora și cei doi nepoți în cutremur.

„Sunt devastată. Durerea pe care o simt este atât de mare încât nu o voi putea depăși niciodată.”

În altă parte, Omar își caută soția și copiii în ruinele casei.

„Am rămas singur pe lume. Sunt singur”.

Există un tip special de tăcere care se așterne peste o zonă afectată de dezastru odată ce praful încetează să mai cadă și încep operațiunile de căutare. Este tăcerea pe care salvatorii o ascultă cu atenție, în speranța de a auzi o voce, un strigăt, orice. Aici printre aceste mormane de beton tăcerea a fost întreruptă de primul plâns al unui nou-născut. O femeie a născut în dărâmături după cutremur, având alături de ea echipele de salvare.

În mai multe puncte afectate, salvatorii au reușit să scoată de sub dărâmături bebeluși și copii.

Chiar și animalele au devenit parte din aceste mici episoade de supraviețuire.

Dimensiunile dezastrului sunt amplificate de lipsa utilajelor necesare. În afara capitalei Caracas au fost văzute foarte puține echipe guvernamentale de intervenție. În cele mai multe locuri, membrii comunității s-au mobilizat admirabil și răscolesc dărâmăturile cu mâinile goale.

„Fratele meu, cumnata mea, nepoata mea, nepotul meu și prietenii mei sunt acolo, sub dărâmături. Avem nevoie de utilaje grele. Forța oamenilor nu este suficientă. Nimeni nu poate muta aceste structuri cu mâinile.”

Cele două cutremure care au devastat Venezuela au fost printre cele mai puternice înregistrate aici în ultimul secol. Succesiunea lor rapidă și adâncimea redusă a epicentrului au amplificat vibrațiile și distrugerile. Misiunile de salvare sunt îngreunate și de modul în care s-au prăbușit clădirile. Potrivit specialiștilor, multe au suferit un colaps de tip „morman de clătite”: etajele s-au surpat unul peste altul, în interiorul clădirii, fără să lase aproape deloc goluri de supraviețuire. Între timp, zeci de țări din toate colțurile lumii au trimis ajutoare și echipe de salvare, într-un elan de solidaritate impresionant.