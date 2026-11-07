Vicepremierul şi ministrul de externe italian Antonio Tajani a anunţat sâmbătă pe platforma X că a fost victima unor hackeri, semnalează AFP.

Elena Pozdîrcă
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„De câteva zile, infractorii informatici distribuie datele mele personale pe dark web şi încearcă să obţină alte informaţii, expunându-mă astfel unor noi ameninţări şi intimidări. Ei îmi implică şi familia şi sunt dispuşi să plătească pentru a obţine mai multe detalii despre mine şi despre cei apropiaţi", a spus el.

Tajani a adăugat că motivul atacurilor este susţinerea Italiei pentru Ucraina, „apărarea libertăţii unui stat suveran, luarea de poziţie clară în favoarea democraţiei şi a independenţei unei acţiuni".

AFP reaminteşte că guvernul de la Roma sprijină Kievul atât umanitar, cât şi militar.

Ministrul a afirmat în urma atacurilor din partea ascunsă a internetului cunoscută ca „dark web" că „reacţia mea este foarte simplă: în niciun caz nu mă voi lăsa intimidat", scrie știrileprotv.ro.

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