În mijlocul dezastrului lăsat în urmă de cutremurele devastatoare din nordul Venezuelei, o rază de speranță a emoționat o lume întreagă. Un bebeluș de doar 18 zile a fost scos în viață de sub dărâmături, după ore de căutări disperate. Momentul salvării a fost întâmpinat cu aplauze și lacrimi de echipele de intervenție și de cei care urmăreau cu sufletul la gură operațiunea.

Operațiunea de salvare s-a desfășurat după ce echipele de intervenție au localizat copilul prins sub ruinele clădirii afectate de seisme. Salvatorii au acționat cu mare grijă pentru a scoate nou-născutul dintre dărâmături. Iar momentul reîntâlnirii cu tatăl lui a făcut înconjorul lumii.



Miracolul din mijlocul haosului

Miracolul nu s-a oprit aici. La aproximativ 90 de minute după salvarea bebelușului, echipele de intervenție au reușit să o găsească în viață și pe mama lui. Fiecare operaţiune încheiată cu succes este sărbătorită ca o victorie.

Însă, în alte cazuri, speranţa se transformă în furie, pe măsură ce timpul trece, iar guvernul nu trimite sprijin regiunilor afectate de cutremure. Cel puţin 170 de oameni sunt blocaţi sub resturile clădirilor prăbuşite, iar rudele şi vecinii încearcă să ajungă la ei înainte să fie prea târziu.

Supravieţuitorii se plâng că nu au utilaje grele şi nici mâncare, aşa că au spart magazinele care nu au fost distruse. Cel mai recent bilanţ se apropie de o mie de morţi, iar numărul răniţilor a depăşit 3.300.

Cu mâinile goale, localnicii din La Guaira sapă cu disperare printre dărâmături. Sunt împinşi de la spate de strigătele de ajutor care răzbat la suprafaţă şi de avertismentul dur al specialiştilor - şansele ca victimele să fie găsite în viaţă scad dramatic după 72 de ore.

Pe măsură ce trec orele, oamenii devin tot mai disperaţi

În multe oraşe din cele şapte state grav afectate nu există utilaje grele, iar sistemul de sănătate este în pragul colapsului. Sute de trupuri neînsufleţite zac abandonate pe străzi. Rămaşi doar cu hainele de pe ei, mulţi au fost nevoiţi să jefuiască magazinele pentru a putea supravieţui până la sosirea ajutoarelor, scrie observatornews.ro