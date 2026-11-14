Câteva mii de persoane au participat sâmbătă, 14 noiembrie, la un miting de susținere a lui Călin Georgescu, organizat în apropierea Palatului Parlamentului din București. Manifestanții au scandat „Călin Georgescu este președinte”, „Turul doi, înapoi” și „Eliberați-l!”, cerând eliberarea fostului candidat la alegerile prezidențiale și contestând anularea scrutinului din 2024.

La manifestație au venit oameni din mai multe județe ale României, dar și din diaspora. Mulți dintre participanți au ajuns în Capitală cu autocarele, purtând steaguri tricolore, pancarte cu imaginea lui Călin Georgescu și mesaje împotriva actualei conduceri a țării.

Liderul AUR, George Simion, a urcat pe scenă și a susținut un discurs în fața mulțimii. Acesta a insistat că manifestația nu este organizată de partidul său, ci reprezintă o mobilizare a susținătorilor lui Călin Georgescu.

„Suntem aici pentru că un om din sânul poporului român ne-a unit! Iar acest om este omul care trebuia să fie președintele României. (...) Acest miting nu este mitingul AUR. Noi am răspuns numai unei chemări venite din partea fraților noștri. Este mitingul românilor!”, a declarat Simion.

Pe scenă a luat cuvântul și fostul jurnalist Robert Turcescu, care a susținut că milioane de români cer revenirea la turul al doilea al alegerilor prezidențiale.

Protestul, fără autorizație

Manifestația a avut loc în pofida refuzului Primăriei Capitalei de a o autoriza. Primarul general Ciprian Ciucu a anunțat că au fost depuse trei solicitări pentru organizarea unor evenimente, toate fiind respinse din motive de siguranță publică.

Edilul a explicat că organizatorul nu și-a asumat în scris responsabilitățile privind menținerea ordinii, delimitarea spațiului și gestionarea eventualelor incidente. Un alt motiv invocat a fost desfășurarea, în aceeași zi, a meciului de fotbal România-Polonia, pentru care erau așteptați aproximativ 3.000 de suporteri polonezi în Capitală.

Primăria a câștigat, în primă instanță, și procesul privind refuzul de avizare a manifestației. Judecătoria Sectorului 3 a respins cererea, însă hotărârea nu este definitivă.

George Simion a acuzat autoritățile că încearcă să împiedice protestul și a susținut că nimeni nu dorește să discute cu persoanele care și-au asumat organizarea acestuia.

Manifestanții au pornit spre Arestul Central

După discursuri, o parte dintre participanți au pornit în marș spre Arestul Central al Poliției Capitalei, acolo unde se află reținut Călin Georgescu. Pe traseu, oamenii au continuat să scandeze „Căline, Căline, venim acum la tine!” și „Călin Georgescu este președinte”.

Jandarmeria a mobilizat efective suplimentare, iar în mai multe zone din centrul Bucureștiului au fost instituite restricții de circulație. Potrivit instituției, manifestația s-a desfășurat în mare parte pașnic, însă doi bărbați au fost ridicați după ce au avut un comportament violent și au adresat injurii forțelor de ordine.

În paralel, reprezentanți ai AUR au protestat în fața Primăriei Capitalei, nemulțumiți de refuzul autorităților de a autoriza manifestația, scrie Hotnews.