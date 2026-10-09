Localnicii orașului siberian Șelehov, ajuns în atenția presei internaționale din cauza unei alerte de ciumă, au povestit, pentru CNN, că nu cunosc nimic mai mult decât știrile – și zvonurile – care se răspândesc rapid pe internet.

Îngrijorările internaționale au apărut odată cu moartea Dariei Șipilova, o tehniciană de laborator în vârstă de 28 de ani, care lucra pentru Institutul de Combatere a Ciumei din Irkutsk.

Autoritățile ruse susțin că femeia s-a stins din viață la spitalul din Șelehov din cauza unei pneumonii cu origine încă necunoscută și că nu există riscul să izbucnească o epidemie de ciumă în Siberia. Inițial fuseseră plasate în carantină circa 200 de persoane, potrivit Reuters.

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SUA și Organizația Mondială a Sănătății au solicitat Rusiei informații suplimentare.

„Nu există informații oficiale și oricum nu avem încredere în ele”, spune o localnică

În orașul situat la circa 19 kilometri sud-vest de Irkutsk, totul pare „normal, ca și cum nu s-ar fi întâmplat nimic”, a declarat Evgheniya, o localnică în vârstă de 36 de ani, la șase zile de la moartea subită a Dariei Șipilova.

Ea a spus că o prietenă farmacistă i-a povestit că oamenii și-au făcut provizii de antibiotice când au apărut zvonurile despre ciumă.

Rușii cu care a discutat CNN, din Șelehov și orașele din apropiere Irkutsk și Angarsk, au cerut să le fie menționate doar prenumele, din motive de confidențialitate.

Kremlinul i-a îndemnat pe ruși să se bazeze pe informările transmise de autoritatea sanitară și pentru protecția consumatorilor, Rospotrebnadzor, însă Evgheniya a spus că majoritatea oamenilor pe care îi cunoaște ea nu au încredere în declarațiile oficiale.

„Nu există informații oficiale și oricum nu avem încredere în ele. Circulă multe zvonuri, dar rămâne neclar ce se întâmplă de fapt”, a adăugat femeia.

Alți ruși spun că „totul e în regulă”

Există și ruși care au mai multă încredere în versiunea oficială. Este cazul Ekaterinei, în vârstă de 26 de ani, care a declarat că nu vede niciun motiv de îngrijorare, din moment ce toți cei care au intrat în contact cu laboranta au fost izolați, și că oricum „suntem în secolul XXI, iar pentru ciumă există tratament”.

„Nu e ca la coronavirus, care era ceva necunoscut pentru oameni. Perspectivele sunt mult mai bune. Așa că, pe scurt: totul e în regulă. Respectăm măsurile de siguranță și nu ne lăsăm cuprinși de nebunie”, a adăugat Ekaterina.

O altă femeie, însă, pe care o cheamă tot Ekaterina, a povestit că sâmbătă, la farmacia în care lucrează, oamenii au luat cu asalt „măștile, antisepticele și antibioticele din clasa tetraciclinelor”, făcându-și provizii „pentru orice eventualitate”.

„Oamenii, desigur, se temeau să nu se infecteze”, a declarat pentru CNN femeia în vârstă de 27 de ani. „Acum nu mai e panică. A durat doar o zi. Nu mai observăm așa ceva. Totul e la fel de liniștit și de calm”, a adăugat ea.

Alina, în vârstă de 38 de ani, consideră că pe rețelele sociale se răspândește o „panică” și „nu are nicio legătură cu realitatea”.

Pe unii nu îi mai surprinde „nimic”: „Informația este întotdeauna limitată”

Publicația independentă Lyudi Baikala („Oamenii Baikalului”), care a avut un rol central în relatarea cazului, a discutat cu un medic rus, al cărui nume nu a fost dezvăluit și care nu este convins de versiunea autorității sanitare potrivit căreia boala laborantei „nu avea legătură cu activitatea ei profesională”.

„Este imposibil să identifici cu certitudine agentul patogen la doar o zi după autopsie”, a declarat medicul, adăugând că este nevoie de până la 10 zile pentru confirmarea de laborator.

Localnicii citați de Lyudi Baikala spun că nu cunosc măsurile luate de autorități pentru a limita răspândirea eventualei infecții. Aceștia susțin că, vineri noapte, trei vehicule au oprit în dreptul unui bloc de locuințe despre care se crede că era cel în care locuia laboranta decedată, în Irkutsk. Din mașini, au povestit ei, au coborât persoane purtând măști de gaze și combinezoane portocalii, care cărau mai multe containere și au început să dezinfecteze intrările în bloc.

„Am întrebat ce s-a întâmplat. Ne-au spus că o femeie tânără a murit din cauza unui virus mortal, dar că nu știu nimic altceva. Ne-au spus: «Am venit la serviciu, ni s-a spus să mergem să dezinfectăm locul, așa că am venit și am făcut-o»”, a declarat o femeie în vârstă de peste 40 de ani pentru Lyudi Baikala. CNN a precizat că nu a putut verifica în mod independent relatarea.

Yulia, în vârstă de 25 de ani, a declarat pentru postul american de televiziune că rușii „nu mai sunt surprinși de nimic”, iar „informația este întotdeauna limitată”.

Un locuitor din Irkutsk a comentat ironic modul în care percep rușii declarațiile oficiale.

„O explozie este o pocnitură. O recesiune este o creștere negativă. O prăbușire este o aterizare dură. Un incendiu este fum. O retragere este un gest de bunăvoință”, a afirmat el pe Telegram, relatează hotnews.ro.