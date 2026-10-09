Teama de ciumă și zvonurile au cuprins orașul Șelehov din Siberia, după moartea unei tehnicienei de laborator de 28 de ani. Autoritățile ruse susțin că femeia a murit de pneumonie, fără să confirme existența unui focar de ciumă. Localnicii spun însă că nu cunosc toate detaliile, iar neîncrederea în informațiile oficiale alimentează speculațiile.

În Șelehov, un oraș din Siberia aflat în apropiere de Irkutsk, viața pare să-și urmeze cursul obișnuit. În spatele acestei aparente liniști, însă, localnicii vorbesc despre zvonuri, teamă și lipsa unor explicații clare.

Nikolai, LOCUITOR, ORAȘUL ȘELEHOV: „Desigur că simțim un fel de îngrijorare, dar autoritățile spun că totul e bine și frumos. Nu au fost impuse careva restricții. Atmosfera în oraș e normală.”



Îngrijorările au apărut după moartea Dariei Șipilova, o tehniciană de laborator în vârstă de 28 de ani, care lucra la Institutul de Combatere a Ciumei din Irkutsk.

„Nu exista panică, trăiam o viață normală. Cunoscuții mei mergeau și la magazin și la farmacie, așa cum era pînă acum. Trăiam ca deobicei, dar această noutate a ajuns la noi.”

Autoritățile ruse afirmă că femeia a murit de pneumonie, cu o cauză încă neclarificată, și neagă riscul unei epidemii de ciumă. Potrivit Reuters, aproximativ 200 de persoane ar fi fost plasate în carantină. Între timp, Statele Unite și Organizația Mondială a Sănătății au cerut Rusiei informații suplimentare.

Maria VAN KERKHOVE, EPIDEMIOLOG OMS: „Acum noi nu știm cauza cărui agent această femeie a murit și asta vrem să înțelegem. Autoritățile din Rusia au pus aproximativ 200 de oameni.”

Potrivit Reuters autoritățile ruse au încheiat verificarea persoanelor care au intrat în contact cu femeia și că aproape 5.000 de probe nu au indicat agenți patogeni periculoși. Totuși, cauza exactă a morții nu fusese clarificată public, iar OMS solicita informații suplimentare. Unii localnici spun că nu au încredere în declarațiile oficiale și că află mai multe din zvonurile de pe internet. Alții consideră că nu există motive de panică și cred că situația este ținută sub control.

„Din cîte știu eu și judecînd după atmosferă de aici deoarece eu aici locuiesc. Nu suntem în carantină, aici atmosfera este calmă și nu este panică.”

Presa locală relatează și despre o operațiune de dezinfectare în apropierea blocului în care ar fi locuit femeia. CNN precizează însă că nu a putut verifica independent această relatare. Teama s-ar fi făcut simțită și în farmacii, unde oamenii au cumpărat măști, dezinfectanți și antibiotice. Deocamdată, informațiile rămân contradictorii, iar întrebările localnicilor persistă. În lipsa unor explicații complete, zvonurile continuă să se răspândească mai repede decât informațiile confirmate.