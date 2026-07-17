Este anchetă în Statele Unite, după un spectacol aviatic organizat de Marina americană deasupra unei plaje din Florida. Unul dintre avioanele de vânătoare a coborât foarte mult și s-a apropiat periculos de spectatori.
 

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Curentul puternic a ridicat nisipul și a împrăștiat obiectele de pe pjaă. Câțiva turiști au mărturisit că s-au speriat când au văzut aeronava atât de aproape. 

Șefii echipajului de piloți spun că au analizat toate datele. Dar au ajuns la concluzia că... totul s-a desfășurat în bună regulă. Un incident similar a avut loc, săptămâna trecută, deaspra unei plaje din Carolina de Sud. 

Inițial, piloții au fost suspendați, dar au fost iertați la intervenția secretarului Apărării, Pete Hegseth.

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