Aflat într-o vizită excepțională la Paris, Papa Leon al 14-lea a participat la un moment emoționant de rugăciune, pe Stade de France.

Valeria Creciun
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Aproape 80 de mii de tineri credincioși au umplut arena din Saint-Denis. Întâlnirea a inclus momente de rugăciune, mărturii și lecturi biblice. Papa i-a încurajat pe tineri să nu se teamă de viitor și să fie purtători de speranță într-o societate marcată de incertitudini. A fost expusă și o relicvă venerată de credincioși ca fiind veșmântul purtat de Iisus în timpul Pătimirii. Tot ieri, Papa a oficiat și o vecernie la catedrala Notre-Dame. Papa Leon face o vizită de patru zile în Franța și este primul Suveran Pontif care ajunge la Paris în ultimii 18 ani.    

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