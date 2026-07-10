Un zbor care decolase din Salonic cu destinația München s-a întors pe Aeroportul „Macedonia” din Salonic după ce un geam s-a spart la scurt timp după decolare.

Elena Pozdîrcă
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Potrivit pasagerilor care au vorbit pentru televiziunea publică elenă ERT, înainte ca geamul să se spargă s-a auzit un zgomot puternic. Pasagerul aflat pe locul de lângă geam ar fi rămas cu o parte a corpului în afara aeronavei, potrivit Travel Daily News.

Măștile de oxigen au fost activate

Incidentul a provocat depresurizarea cabinei și a declanșat activarea măștilor de oxigen. Ceilalți pasageri au reușit să îl țină pe bărbat, care purta centura de siguranță, și să prevină rănirea sa suplimentară.

Pilotul aeronavei a schimbat direcția de zbor și s-a întors pe Aeroportul „Macedonia” din Salonic.

Anchetă pentru stabilirea cauzelor

Pasagerii au rămas în aeroport în timp ce au fost efectuate verificările tehnice necesare. Pasagerul aflat lângă geamul spart a fost transportat la spital, unde a fost diagnosticat cu o leziune la nivelul gâtului.

Împrejurările care au dus la deteriorarea geamului aeronavei sunt în curs de investigare, transmite știrileprotv.ro.

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