Un powerbank a luat foc în compartimentul pentru bagaje de deasupra scaunelor, la bordul unui avion al companiei IndiGo, care zbura de la New Delhi spre Chennai. Incidentul s-a produs duminică, 11 octombrie, iar aeronava a fost redirecționată spre Hyderabad, unde a aterizat în siguranță.

Potrivit Hindusan Times, pasagerii au observat fum ieșind din compartimentul pentru bagaje și au alertat echipajul. Incidentul s-ar fi produs în timp ce avionul se afla la aproximativ 11.000 de metri altitudine.

Incendiul ar fi izbucnit de la un powerbank

Însoțitorii de bord au intervenit cu stingătoare pentru a opri incendiul. După aterizare, echipele de la sol au verificat zona afectată. Primele informații indică o posibilă defecțiune a bateriei externe, însă cauza exactă urmează să fie stabilită.

Nu au fost raportate persoane rănite. Totuși, unele bagaje din compartimentul afectat ar fi fost deteriorate.

Avionul a aterizat pe aeroportul internațional Rajiv Gandhi din Hyderabad. Ulterior, pasagerii au fost preluați de o altă aeronavă pentru a-și continua călătoria spre Chennai.

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