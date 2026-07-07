Două explozii au zguduit marți dimineață centrul capitalei Siriei, în apropierea hotelului de lux Four Seasons din Damasc, unde a fost cazat președintele Franței, Emmanuel Macron. Deflagrațiile s-au produs la doar câteva minute după ce liderul de la Élysée părăsise hotelul pentru a se deplasa la palatul prezidențial, iar în urma incidentului 18 persoane au fost rănite.

În pofida exploziilor, Emmanuel Macron și-a continuat vizita oficială în Siria, prima efectuată de un șef de stat occidental după înlăturarea de la putere a fostului dictator Bashar al-Assad, în decembrie 2024, scrie libertatea.ro.

„Nimic nu va putea să înăbuşe aspiraţia sirienilor şi siriencelor de a trăi într-o Sirie pe deplin suverană, sigură, pluralistă, unită”, a transmis președintele francez într-un mesaj publicat pe platforma X.

Ulterior, în cadrul unei conferințe de presă comune cu liderul interimar al Siriei, Ahmed al-Sharaa, Macron a declarat că evenimentele nu îi vor schimba agenda diplomatică.

„În această dimineaţă am întâlnit Siria în toată diversitatea sa. Am văzut demnitatea, curajul şi hotărârea. Vizita mea continuă”, a afirmat liderul francez.

Acesta a reiterat sprijinul Franței pentru procesul de reconstrucție și stabilizare a Siriei, subliniind că Parisul își dorește o relație de lungă durată cu noua conducere de la Damasc.

„Suntem parteneri fiabili, constanţi, previzibili”, a adăugat Macron.

Prima vizită occidentală după căderea regimului Assad

Vizita lui Emmanuel Macron are o puternică încărcătură simbolică, fiind prima deplasare oficială în Siria a unui lider occidental după prăbușirea regimului lui Bashar al-Assad. Fostul președinte sirian a fugit în Rusia pe 8 decembrie 2024, în urma ofensivei unei coaliții islamiste care a preluat controlul asupra țării.

Ultimul președinte francez care a vizitat Siria a fost Nicolas Sarkozy, în anul 2008.

Siria își dorește Franța drept principal partener economic

În cadrul vizitei, Emmanuel Macron și liderul interimar Ahmed al-Sharaa au inaugurat un forum economic dedicat reconstrucției Siriei și dezvoltării relațiilor comerciale.

Cu această ocazie, Ahmed al-Sharaa a declarat că își dorește ca Franța să devină principalul partener al Siriei în noua etapă de dezvoltare a țării.

„Ne aflăm la răscrucea coridoarelor mondiale, iar actuala criză demonstrează importanța geografică a Siriei. Vrem ca Franța să fie primul nostru partener în acest parcurs”, a declarat liderul sirian, făcând referire la blocarea Strâmtorii Ormuz și la schimbările din rutele comerciale internaționale.

Deocamdată, autoritățile siriene nu au anunțat cine se află în spatele exploziilor produse în apropierea hotelului în care a fost cazat președintele francez, iar ancheta privind circumstanțele incidentului este în desfășurare.