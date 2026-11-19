Vladimir Putin a avut parte de mai multe momente stânjenitoare la summitul APEC din China, unde s-a întâlnit cu Donald Trump și Xi Jinping. Imaginile de la eveniment au atras atenția presei internaționale, care a remarcat diferențele dintre modul în care Beijingul i-a tratat pe liderul rus și cel american.

La sosirea în China, Putin nu a fost întâmpinat de Xi Jinping, ci de Cai Qi, unul dintre cei mai importanți oficiali ai Partidului Comunist Chinez.

În schimb, liderul american a fost întâmpinat personal de președintele chinez, chiar la scara avionului.

Un alt detaliu remarcat de presă a fost cel muzical. La intrarea lui Putin în sala summitului nu a fost intonat imnul Rusiei, ci a răsunat un fragment din baletul „Spărgătorul de nuci”.

În schimb, la sosirea lui Trump a fost interpretat imnul Statelor Unite.

Momente incomode au fost surprinse și în timpul fotografiei oficiale. După ce au dat mâna, Xi Jinping și Donald Trump au rămas unul lângă altul, iar Putin a fost îndrumat să se deplaseze mai departe, astfel încât între el și liderul chinez să stea soția acestuia, Peng Liyuan.

Un alt moment care a atras atenția a fost surprins pe scara rulantă. Trump i-a întins mâna lui Xi Jinping în timp ce cei doi urcau, iar liderul chinez a acceptat gestul.

Putin a fost nevoit să se deplaseze separat, alături de liderul Bruneiului. Imaginile au fost distribuite masiv pe rețelele sociale.

Nici la dineul oficial Putin nu a stat alături de Trump. Cei doi au fost așezați la mese diferite, fapt confirmat chiar de consilierul liderului rus, Iuri Ușakov, care a spus că președinții nu au avut ocazia să discute.

După summit, Serghei Lavrov a reacționat iritat când a fost întrebat dacă discuțiile au fost un succes, evitând să ofere detalii despre rezultatele reuniunii.

„- Discuțiile au fost reușite?

- Negocierile au fost conduse de președintele Putin cum credeț?

- Ați fost și dumneavoastră acolo.

- Președintele a condus discuțiile, de ce întrebați?"

Trump a părăsit China imediat după întrevedere, fără să facă declarații despre rezultatele summitului. La aeroport, a avut parte de onoruri militare, covor roșu și fanfară, apoi s-a urcat în Air Force One și a plecat spre Statele Unite.

Spre deosebire de Trump, care a plecat imediat spre aeroport, Putin a mai rămas câteva clipe alături de Xi Jinping. Liderul chinez l-a condus personal până la mașină, iar cei doi au schimbat câteva cuvinte înainte de plecarea președintelui rus.

„Vă mulțumesc mult pentru organizare. A fost bine. Am impresia că nimeni nu se aștepta că totul va trece atît de bine."

Presa de stat rusă a difuzat imagini cu așa-numita valiză nucleară a lui Vladimir Putin, un sistem mobil de comandă pentru forțele nucleare strategice.

„- Acesta este valiza nucleară?

- Da.

- Renumita valiză?

- Da."