Motorina americană a înregistrat un nou „record” la pompă, marţi, de 6,27 de dolari galonul în Statele Unite, din cauza Războiului din Orientul Mijlociu şi unor atacuri ale Ucrainei la rafinării ruseşti, relatează AFP.

Un galon (3,78 litri) de motorină se vindea cu 6,2694 de dolari, potrivit Asociaţiei americane a automobilului (AAA), scrie știrileprotv.ro.

Aceste scumpiri - foarte nepopulare în Statele Unite - contrazic promisiuni repetate ale preşedintelui Donald Trump de ieftinire la pompă, odată cu apropierea alegerilor legislative americane de la jumătate de mandat, prevăzute la începutul lui noiembrie.

Preşedintele american a anunţat luni că Ucraina şi Rusia s-au angajat să nu-şi mai atace infrastructurile energetice, la o zi după ce a atacat Kievul din cauza atacurilor ucrainene la rafinării ruseşti de motorină.

„O oprire a atacurilor ucrainene împotriva rafinăriilor ruseşti ar ajuta la reechilibrarea preţului motorinei, însă penuria de produse rafinate din Orientul Mijlociu este de departe cel mai important factor” în creşterea cursului, analizează o analistă de la Global Risk Management, Arne Lohmann Rasmussen.

În urma unor atacuri atribuite Irakului, autorităţile saudite au anunţat vineri închiderea - temporară - a oleoductului Est-Vest, care permitea ocolirea închiderii Strâmtorii Ormuz, deteminând creşteri ale cursului barilului Brent, referinţa europeană a petrolului brut, la aproape 110 dolari.

Analista de la Global Risk Management subliniază că ”piaţa se teme de asemenea că Statele Unite pot să impună restricţii exportului motorinei şi altor produse rafinate”.

Săptămâna trecută, motorina a depăşit - pentru prima oară - pragul de şase dolari galonul.

Ultimul „record” al scumpirii motorinei data din iunie 2022, la câteva luni după invazia Ucrainei de către Rusia, la 5,8159 de dolari, potrivit AAA, care declară AFP că, în prima zi de război, acest produs rafinat se negocia la 3,7577 dolari.