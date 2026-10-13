NATO a transmis marți că își va reajusta „postura de apărare”, după ultimele atacuri din Marea Neagră asupra unor nave civile aflate în apele Bulgariei. Până și premierul Rumen Radev, considerat prorus, a indicat Moscova ca vinovată.

NATO îşi va ajusta postura de apărare „în funcţie de necesităţi", după noile atacuri cu drone împotriva navelor comerciale din Marea Neagră, în apropierea zonei de coastă a Bulgariei, a declarat marţi secretarul general al Alianţei Nord-Atlantice, Mark Rutte, relatează AFP.

„Ne-am consolidat deja postura pe flancul estic şi vom continua să monitorizăm situaţia în materie de securitate, ajustând postura noastră de descurajare şi apărare în funcţie de necesităţi”, a scris Rutte pe platforma X.

Secretarul general al NATO a indicat că a discutat cu premierul bulgar Rumen Radev după aceste noi atacuri.

Săptămâna trecută, două nave comerciale au fost de asemenea lovite de drone în zona economică exclusivă a Bulgariei din Marea Neagră.

Atacurile repetate din apropierea Bulgariei l-au determinat până și pe premierul considerat prorus Rumen Radev să își reevalueze poziția.

Prorusul Radev indică Moscova vinovată pentru atacurile din apele Bulgariei

„Acest nou atac împotriva unor nave comerciale, în apropierea imediată a apelor teritoriale bulgare, este absolut inacceptabil”, a denunţat marţi Rumen Radev.

„Nu dispunem de dovezi solide şi clare pentru a acuza vreuna dintre părţi, dar, potrivit logicii evenimentelor, rezultatul înclină în favoarea Rusiei”, a subliniat Radev.

Îngrijorările s-au intensificat în ultimele luni, în condiţiile în care Kremlinul pare să-şi fi intensificat acţiunile după mai multe incidente intens mediatizate, inclusiv descoperirea unei drone încărcate cu explozibili pe un aeroport german.

Într-un discurs anunţat în prealabil, principalul responsabil militar al Alianţei Nord-Atlantice, generalul american Alexus Grynkewich, a avertizat luni, în termeni fermi, Rusia că orice atac împotriva unei ţări membre NATO ar fi „complet inutil”, scrie știrileprotv.ro.

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