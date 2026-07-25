Nava cargo, avariată ieri noapte la aproximativ 40 de kilometri de Sfântu Gheorghe, este ancorată în afara apelor teritoriale românești. Vasul încărcat cu cărbune avea ca destinație Ucraina. Acum, în funcție de instrucțiunile primite, se va îndrepta fie spre Constanța, fie spre Bulgaria. Salvatorii români au plecat în larg, pregătiți să evacueze echipajul.

Mineralierul Christina B, sub pavilion liberian a anunțat la miezul noptii că are probleme. Imediat, remorcherele Apollo și Artemis ale Agenției Române pentru Salvarea Vieții Omenești pe Mare au pornit spre navă. La 2 si 50 de minute, spun autoritățile române, a fost ridicată de la sol și o aeronavă Black Hawk.

IRINA PUȘCAȘU, PURTĂTOR DE CUVÂNT ANR: „Un elicopter al Inspectoratului General de Aviatie din cadrul Ministerului Afacerilor Interne a efectuat o misiune de cercetare aeriană pentru evaluarea situatiei.”

UP YVETTE MÎRZA CORESPONDENT PRO TV ROMÂNIA: „Însă, comandantul navei a anunțat că situația este sub control, nu este nicio persoană rănită și evacuarea nu mai este necesară.”

Nava cargo, cu 17 marinari la bord: ucraineni, turci, srilankezi și filipinezi, a plecat din Norfolk, Statele Unite, a traversat Oceanul Atlantic, Marea Mediterană și apoi a ajuns în Marea Neagră. Trebuia sa ajunga in Ucraina, in portul Iujnîi, spune Autoritatea Navală Română. Dar, la aproximativ 40 de kilometri distanță de Sfântu Gheorghe, în zona economică exclusivă a României, comandatul a anunțat că are probleme.

Mineralierul Christina B are aproximativ 225 de metri lungime, 32 lățime și o capacitate de 77 de mii de tone. Conform autorităților navale acesta transporta in jur 75 de mii de tone de cărbune.

Avaria a fost localizată la nivelul magaziei 6. Evaluările făcute la bord arată că aceasta ar fi fost produsă de impactul cu o dronă marină sau cu o mina, se arată într-un comunicat al IGSU.

OVIDIU CUPŞA, INGINER NAVIGAȚIE MARITIMĂ: „Vorbim de un cargo, de o nava de tip vrachier care este compartimentata in mai multe magazii fiecare din aceste magazii este etansa, chiar daca lovitura a fost sub linia de plutire, s-a inundat strict acel compartiment etans fara a afecta grav flotabilitatea sau vitalitatea navei. Sunt construite in asa fel incat sa poata pluti cu mai multe magazii inundate.”

SERGIU FLOCA, PILOT DE REMORCHER MARITIM: „Este un pericol clar, navele comerciale nu prea au sisteme de detectare a acestor drone”.

YVETTE MÎRZA CORESPONDENT PRO TV ROMÂNIA: „Nava comercială avariată este ancorată în afara apelor teritoriale românești. Practic este în largul Mării Negre, în dreptul Portului Constanța. Deocamdată, comandantul nu a cerut aviz de intrare în port și nu a solicitat nici pilot, așa că nu este clar ce se va întâmpla în continuare cu vasul. Acesta anunța că se va îndrepta fie spre Constanța, fie spre Bulgaria, în funcție de instrucțiunile primite de la armator”.

Marți dimineață, în aceeași zonă un petrolier încărcat cu aproape 3.800 de tone de propan, a luat foc, după ce, potrivit echipajului, ar fi fost lovit de 3 drone. Trei dintre cei 17 marinari aflati la bord au fost răniți. După două zile, unul dintre ei a murit.