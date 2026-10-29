Nava grecească de transport containere care avea ca destinaţie Constanţa s-a scufundat, după ce a fost lovită miercuri de drone navale în largul Bulgariei, a anunţat joi guvernul de la Sofia, acesta fiind cel mai recent dintr-o serie de atacuri asupra navelor din vestul Mării Negre în această lună.

Nu a fost clar de la început cine a efectuat atacul, ceea ce a amplificat îngrijorările tot mai mari cu privire la impactul războiului Rusiei din Ucraina asupra transportului maritim comercial din zonă, notează Reuters, citată de News.ro.

Nava Contship Jet, sub pavilion liberian, încărcată cu 421 de containere, a fost grav avariată de trei drone maritime în timp ce traversa Zona Economică Exclusivă (ZEE) a Bulgariei – dar se afla în afara apelor sale teritoriale – în drumul său de la Haifa (Israel) către Constanţa.

Comandantul marinei bulgare, Kiril Mihailov, a declarat la televiziunea naţională că autorităţile fuseseră alertate de un avion de patrulare francez cu privire la un posibil atac cu drone, dar nu au reuşit să îl prevină.

Echipajul format din 14 filipinezi şi patru ucraineni a fost salvat în întregime şi transferat în siguranţă în portul bulgar Varna, a anunțat Contships Management.

Nava transporta și substanțe periculoase

Guvernul bulgar a declarat că inspecţiile iniţiale efectuate joi nu au relevat urme vizibile de poluare provenite de la navă, a cărei încărcătură includea baterii litiu-ion, lichide corozive şi acizi, precum şi componente industriale.

Nava a fost lovită de trei drone maritime la aproximativ 21 de mile marine de Şabla, în timp ce miniştrii apărării din Bulgaria, România şi Turcia se aflau la Sofia pentru a discuta despre securitatea regională, a declarat ministrul bulgar al apărării, Dimitar Stoianov.

Cel puţin şase nave au fost atacate de drone în largul Bulgariei în această lună, iar cel puțin 20 de marinari sunt daţi dispăruţi, potrivit declaraţiilor guvernului.

Bulgaria, membră a Uniunii Europene şi a NATO, a solicitat asistenţă pentru a consolida securitatea în largul coastei sale de la Marea Neagră.

Marea Neagră a devenit cea mai periculoasă rută maritimă din lume a scris zilele trecute Financial Times. Aceasta a ajuns să reprezinte un risc mai mare pentru nave decât Orientul Mijlociu, susțin armatorii și asociațiile navale, transmite Hotnews.