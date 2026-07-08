Președintele României, Nicușor Dan, susține că nu va desemna un candidat pentru funcția de prim-ministru dacă acesta nu are șanse reale să obțină susținerea unei majorități în Parlament. Declarația a fost făcută miercuri, în cadrul unei conferințe de presă organizate la Ankara, în contextul negocierilor pentru formarea viitorului Guvern.

Șeful statului român a precizat că, în această perioadă, a purtat discuții cu reprezentanții tuturor partidelor parlamentare, însă până în prezent nu a identificat o soluție care să asigure o majoritate stabilă.

„În această perioadă, am discutat cu toată lumea. În momentul ăsta nu simt că se degajează o soluție. O să le cer luni să spună care sunt soluțiile pentru o majoritate și o să le cer să vă spună și dumneavoastră”, a declarat Nicușor Dan.

Cele două propuneri nu ar avea, deocamdată, susținerea necesară

Președintele român a subliniat că nu va înainta o propunere de premier despre care consideră că nu poate forma o majoritate parlamentară. Potrivit acestuia, niciuna dintre variantele discutate în prezent nu oferă garanții suficiente pentru trecerea Guvernului prin Parlament.

„Nu voi propune un premier de care să știu că nu are nicio șansă să strângă majoritatea, iar acum cele două propuneri avansate nu au șanse să strângă majoritatea”, a afirmat Nicușor Dan.

Pe masa negocierilor se află două propuneri pentru funcția de prim-ministru: Sorin Grindeanu, susținut de Partidul Social Democrat (PSD), și Siegfried Mureșan, propus de alianța formată din Partidul Național Liberal (PNL), Uniunea Salvați România (USR) și Uniunea Democrată Maghiară din România (UDMR).

Nicușor Dan exclude susținerea AUR pentru viitorul Guvern

Întrebat dacă ar accepta ca viitorul premier să fie votat și cu sprijinul formațiunii AUR, președintele României a răspuns negativ.

„Răspunsul este nu”, a declarat Nicușor Dan, precizând că și în cazul unor propuneri anterioare, precum Eugen Tomac sau Mircea Veștea, a avut așteptarea că acestea ar putea trece fără voturile AUR.

„În momentul în care l-am propus pe Eugen Tomac, aveam, nu garanția, dar în urma discuțiilor avute cu liderii de partid, aveam așteptarea rezonabilă ca Guvernul său să treacă. Nu mai sunt în situația să am așteptarea rezonabilă că o anumită propunere va trece”, a explicat șeful statului.

Liderii partidelor, chemați să prezinte soluția pentru majoritate

Nicușor Dan a transmis că responsabilitatea pentru identificarea unei formule de guvernare revine în primul rând liderilor partidelor parlamentare, care trebuie să prezinte public o variantă de majoritate.

„Răspunsul trebuie să vină de la liderii partidelor din Parlament. Să spună care este propunerea lor de majoritate”, a declarat președintele României.

El a anunțat că luni va avea o nouă rundă de discuții cu liderii formațiunilor politice, în încercarea de a ajunge la un acord privind susținerea viitorului Guvern.