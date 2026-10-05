Administrația Prezidențială a anunțat că președintele Nicușor Dan va susține luni, la ora 21:00, declarații de presă pe tema consultărilor cu partidele și formațiunile politice parlamentare.

„Președintele României, Nicușor Dan, va suștine astăzi la ora 21:00 declarații de presă la Palatul Cotroceni, la finalul consultărilor cu partidele și formațiunile politice parlamentare”, a anunțat Administrația Prezidențială, la finalul a șase ore de consultări cu partidele și formațiunile parlamentare. Digi24.ro va transmite aici principalele declarații ale președintelui Nicușor Dan.

Luni, rând pe rând, reprezentanții partidelor și formațiunilor politice parlamentare s-au întâlnit cu Nicușor Dan și cu reprezentanții Administrației Prezidențiale.

USR și AUR au cerut convocarea alegerilor anticipate, PSD a reiterat că îl propune pe Sorin Grindeanu, din partea PNL s-a observat o ușoară flexibilizare, în timp ce UDMR, prin vocea lui Kelemen Hunor, a transmis că mai e nevoie de două desemnări, în așa fel încât criza politică să înceteze.