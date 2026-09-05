Nivelul scăzut al Dunării continuă să pună probleme navigației pe sectorul bulgăresc al fluviului. O navă autopropulsată încărcată a rămas blocată în apropiere de Ruse, în afara șenalului navigabil, iar autoritățile mențin restricțiile privind pescajul navelor pe întregul sector. Deși în ultimele 24 de ore au fost înregistrate doar variații minore ale nivelului apei, situația hidrologică rămâne dificilă, fără semne de îmbunătățire semnificativă.

Potrivit informaţiilor furnizate de Direcţia de Supraveghere Fluvială, o navă autopropulsată încărcată a rămas blocată vineri în apropierea unei zone de ancoraj din regiunea Ruse. În momentul incidentului, nava se afla în afara şenalului navigabil.

Autorităţile au precizat că nava nu prezintă risc de poluare. Nu au fost raportate scurgeri sau alte daune asupra mediului în urma incidentului.

Toate restricţiile existente privind pescajul navelor rămân în vigoare pe întregul sector bulgăresc al Dunării. Măsurile sunt legate de nivelul scăzut al apei, care îngreunează navigaţia navelor de marfă.

Cele mai recente măsurători arată că nu s-a produs nicio îmbunătăţire semnificativă a situaţiei hidrologice. Deşi unele staţii au înregistrat creşteri uşoare sau niveluri stabile, aceste variaţii nu au schimbat situaţia generală, iar restricţiile de navigaţie rămân necesare, scrie știrileprotv.ro.