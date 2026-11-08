Noi manifestații de amploare, soldate cu violențe și sute de arestări, au avut loc în Franța. Peste 146 de mii de oameni au ieșit în stradă, potrivit autorităților, pentru a protesta față de scumpiri și degradarea serviciilor publice. La Paris, marșul s-a desfășurat inițial pașnic, însă spre seară poliția a intervenit cu gaze lacrimogene și grenade paralizante. Bilanțul provizoriu anunțat de autorități este de 360 de persoane reținute.

Gaze lacrimogene, grenade paralizante și petarde au transformat centrul Parisului într-o zonă de confruntări. Polițiștii au intervenit în forță după ce un grup de aproximativ 200 de manifestanți a început să arunce cu obiecte spre forțele de ordine.

Ciocniri au fost raportate și în alte orașe franceze, printre care Lyon, Marsilia, Toulouse și Grenoble. La Lyon, poliția a folosit tunuri cu apă pentru a dispersa manifestanții, iar mai multe persoane au fost reținute.

În stradă au ieșit liceeni, studenți, sindicaliști și membri ai mișcării Vestele Galbene. Cu pancarte, steaguri și bannere, oamenii au scandat împotriva scumpirilor, au cerut salarii mai mari și condiții mai bune în școli și universități. În total, autoritățile au mobilizat 70 de mii de polițiști și jandarmi pentru a menține ordinea în țară.

Este a patra sâmbătă consecutivă în care francezii ies în stradă, iar nemulțumirile s-au extins de la costul vieții la salarii, educație și finanțarea serviciilor publice. Sindicatele din educație au anunțat o nouă zi de grevă pentru 10 noiembrie, în timp ce premierul francez urmează să discute mâine cu reprezentanții sindicatelor și patronatelor despre salarii și puterea de cumpărare.