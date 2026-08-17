La Kiev au loc noi proteste în sprijinul fostului ministru al Apărării, Mihail Fedorov, la mai bine de o lună după demiterea sa. Sute de oameni au ieșit în stradă și cer revenirea lui în funcție, dar și continuarea reformelor începute în Ministerul Apărării. Protestatarii spun că vor să transmită autorităților un mesaj clar: deciziile importante din timpul războiului trebuie luate prin dialog cu societatea.

Susținătorii lui Fedorov cer revenirea acestuia la Ministerul Apărării și continuarea reformelor. Parlamentul urmează să discute săptămăna asta despre noua conducere a ministerului, iar Zelenski nu a prezentat încă, potrivit informațiilor disponibile, o nouă candidatură pentru funcția de ministru al Ministrul Apărării.

Mihail Fedorov a fost demis în iulie, în cadrul schimbărilor din Guvernul de la Kiev. În locul său încă nu fost propus un nou ministru al Apărării, însă plecarea lui Fedorov a provocat proteste în mai multe orașe din Ucraina. Fostul ministru a spus ulterior că între echipa sa și conducerea militară au existat neînțelegeri privind direcția reformelor, inclusiv în domeniul achizițiilor pentru apărare.

Fedorov susține că inițiativele sale au întâmpinat rezistență și că schimbarea regulilor în domeniul achizițiilor a afectat interesele unor persoane și companii. Un punct important al disputei a fost relația cu fostul comandant-șef al armatei, Oleksandr Sîrski. Fedorov a vorbit despre un conflict și de viziune asupra modului în care trebuie gestionat războiul. La scurt timp după izbucnirea scandalului, Zelenski l-a schimbat și pe Sîrski, numindu-l în locul său pe generalul Mihailo Drapatîi.