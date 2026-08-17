Un fenomen neobișnuit a stârnit panică în rândul locuitorilor din Galeras, Columbia, după ce pe cer au apărut nori de un roșu intens. Imaginile surprinse de localnici au devenit virale pe rețelele sociale, iar culoarea neobișnuită a norilor i-a făcut pe unii să se întrebe dacă fenomenul are legătură cu seismul puternic produs recent în regiune.

Pe rețelele sociale au apărut speculații potrivit cărora norii roșii ar putea fi un semn al activității seismice. Totuși, nu există dovezi științifice clare care să demonstreze că fenomenul observat la Galeras a fost provocat de cutremur, scrie marca.com.

Culoarea roșiatică a norilor poate apărea în mod natural în timpul răsăritului sau apusului, atunci când lumina Soarelui traversează o distanță mai mare prin atmosferă. Particulele din aer pot împrăștia anumite lungimi de undă ale luminii, în timp ce nuanțele roșii și portocalii ajung să domine.

Fenomenul a fost asociat online și cu așa-numitele „lumini seismice” – apariții luminoase raportate uneori înainte, în timpul sau după cutremure. Existența și mecanismul acestora sunt însă încă subiect de dezbatere în comunitatea științifică, iar ele nu pot fi folosite pentru a explica, cu certitudine, imaginile surprinse în Columbia.

Cutremurul cu magnitudinea de 7,4 produs în regiune a amplificat temerile localnicilor, însă specialiștii avertizează că simpla coincidență temporală dintre un seism și un fenomen atmosferic nu demonstrează o legătură de cauzalitate.

Imaginile cu cerul roșu au atras rapid atenția pe rețelele sociale, unde au fost descrise de utilizatori drept „apocaliptice”.

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