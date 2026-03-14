Statele Unite nu au nevoie de asistența Ucrainei pentru consolidarea apărării împotriva dronelor, a declarat vineri președintele american Donald Trump, într-un interviu acordat Fox News Radio, transmite The Kyiv Independent, scrie hotnews.ro.

„Nu, nu avem nevoie de vreun ajutor (al Ucrainei) în apărarea contra dronelor”, a afirmat Trump. „Știm mai multe despre drone decât oricine. De fapt, avem cele mai bune drone din lume.”

Declarațiile președintelui american vin ca răspuns la oferta Ucrainei de a împărtăși experiența și tehnologia sa testate în luptă pentru contracararea dronelor de atac fabricate în Iran, ofertă făcută atât Statelor Unite, cât și țărilor din Orientul Mijlociu. Această poziție pare să contrazică declarațiile președintelui ucrainean Volodimir Zelenski, care afirmase anterior că Kievul a acceptat solicitarea de asistență din partea Washingtonului pentru protejarea bazelor militare americane din Iordania.

„Mai bine de 10 țări au solicitat deja ajutorul Kievului”, a spus Zelenski, subliniind că experți ucraineni au fost trimiși și în Arabia Saudită, Qatar și Emiratele Arabe Unite.

Ucraina s-a oferit încă de anul trecut să împărtășească cu SUA experiența sa în tehnologia dronelor, esențială în războiul cu Rusia, în schimbul sistemelor de apărare anti-rachetă. Totuși, Administrația Trump ar fi respins oferta încă din august, pe timpul vizitei lui Zelenski la Casa Albă.