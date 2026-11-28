În nord-estul Indiei, o nuntă cu aproximativ 400 de mii de invitați s-a transformat în haos. Oamenii s-au îmbrâncit și s-au luat la bătaie pentru mâncare, iar petrecerea a scăpat rapid de sub control.

Mulțimea uriașă a copleșit infrastructura locală. Sute de oameni s-au cățărat pe stâlpii de înaltă tensiune, de unde încercau să urmărească întrecerile de cai și să-i zărească pe miri. Nici măcar cele peste 150 de feluri de mâncare pregătite nu au fost suficiente.

Organizatorii au cumpărat o tonă de carne de oaie, dar aceasta s-a epuizat rapid în fața numărului uriaș de invitați. Evenimentul extravagant a fost organizat cu ocazia nunții fiicei unui politician din regiunea Bihar. Pentru petrecere au fost aduse flori din China, au fost angajați 500 de bucătari, iar invitații de onoare au sosit cu elicopterele. Tatăl miresei este însă un personaj controversat, pe numele căruia figurează 28 de dosare penale.