Premierul Vasile Tofan afirmă că este determinat să-și ducă mandatul până la capăt și să realizeze reformele propuse. Șeful Executivului susține că nu intenționează să rămână toată viața în politică și că, în octombrie 2029, își dorește să revină la viața normală.

Declarațiile au fost făcute în cadrul unei emisiuni de la Moldova1.

„Am toată determinarea să duc acest mandat până la capăt și să fac acele reforme pe care le-am propus. Avem tare mult de lucru și nu avem acum timp să pierdem pe declarații deocheate de-ale domnului Usatîi”, a declarat premierul.

Totodată, Vasile Tofan a vorbit despre obiectivul finalizării negocierilor de aderare la Uniunea Europeană până la sfârșitul anului 2028 și despre speranța semnării tratatului de aderare în aceeași perioadă.

„Cred că o să răsuflăm cu toții ușurați și o să spunem: uite, ne-am făcut misiunea generației noastre, ca să aducem țara asta în Uniunea Europeană. Nu planific să stau toată viața în politică. În octombrie 2029, eu revin la viața normală”, a adăugat prim-ministrul.

Declarațiile au fost făzute ca reacție, după ce liderul Partidului Nostru, Renato Usatîi, a declarat pe 26 noiembrie că Guvernul condus de Vasile Tofan nu va rezista mult timp în funcție, susținând că premierul este blocat politic și că majoritatea parlamentară îi blochează inițiative.