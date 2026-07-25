O nouă dronă a fost doborâtă în spațiul aerian românesc, sâmbătă dimineață, în apropiere de Delta Dunării. Anunțul a fost făcut de președintele Nicușor Dan.

„În această dimineață, la ora 8:30, o nouă dronă a fost doborâtă în spațiul aerian românesc, la 10 km vest de localitatea Sfântu Gheorghe (Deltă). Drona a fost doborâtă de un pilot român dintr-un avion F-16”, a transmis preșdintele Nicușor Dan.

Locuitorii din Tulcea au primit, sâmbătă, un mesaj RO-ALERT prin care au fost avertizaţi asupra posibilităţii căderii unor obiecte din spaţiul aerian şi sfătuiţi să se adăpostească.

Mesajul transmis populaţiei precizează: „Există posibilitatea căderii unor obiecte din spaţiul aerian. Păstraţi-vă calmul! Adăpostiţi-vă în beciuri sau adăposturi de protecţie civilă. În lipsa unui adăpost, rămâneţi în interiorul casei, departe de geamuri şi pereţii exteriori. Durata estimată: 90 minute.”

Acesta este cel de-al doilea mesaj RO-ALERT pe transmis de către autorităţi în cursul nopţii de vineri spre sâmbătă, scrie știrileprotv.ro.

O dronă a fost doborâtă în România, județul Buzău

Ieri, România a doborât pentru prima dată o dronă care a intrat pe teritoriu național. Un pilot român, de pe o aeronavă de luptă F16, a tras asupra aparatului de zbor, deasupra județului Buzău. Acesta s-a prăbușit pe un câmp, fără victime și fără pagube.

Pe durata incidentului, locuitorii din județele Tulcea, Brăila, Galați și Buzău au primit mesaje RO-Alert prin care au fost avertizați asupra posibilității căderii unor obiecte din spațiul aerian și sfătuiți să se adăpostească. Incidentul s-a produs în contextul unui nou val de atacuri rusești asupra infrastructurii din Ucraina, în apropierea graniței cu România.

Este pentru prima oară când Forţele Aeriene Române doboară o dronă care violează spaţiul aerian al României.Astfel de incidente au avut loc de câteva zeci de ori până acum, iar cel mai grav s-a înregistrat pe 29 mai, când o dronă de fabricaţie rusească a lovit un bloc din Galaţi, iar două persoane au fost rănite. În numeroase alte situaţii, dronele ruseşti au lovit ţinte din Ucraina aflate chiar la graniţa cu România.