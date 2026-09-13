Poliția din Slovacia investighează un caz tragic. O fetiță de cinci ani a murit pe neașteptate după ce mersese doar de două ori la grădiniță.

Cadrele didactice observaseră însă că avea probleme și o avertizaseră pe mama ei, potrivit TN.

Sariya, în vârstă de cinci ani, a murit subit într-o locuință din cartierul Malá Ves din Lučenec. Nici paramedicii chemați la fața locului nu au mai putut să o ajute. Părinții ar fi fost avertizați cu o zi înainte de educatoarele de la grădiniță în legătură cu starea precară de sănătate a copilului, potrivit Nový Čas.

Dimineața, mama sa, Jana, a chemat paramedicii după ce a găsit corpul fetiței fără viață și fără reacție. La fața locului s-au deplasat și polițiștii locali din Lučenec, care au în dotare un defibrilator.

„Un angajat al centrului operațional al Serviciului Medical de Urgență din Banská Bystrica a solicitat telefonic Poliției Municipale Lučenec sprijin pentru utilizarea unui dispozitiv AED la o adresă din cartierul Malá Ves”, a informat purtătoarea de cuvânt a orașului, Michaela Babolová, adăugând că un echipaj de ambulanță se afla deja la fața locului când a sosit patrula.

Poliția a deschis o anchetă pentru omor

Salvatorii nu au reușit însă să o salveze pe fetiță. „În ciuda eforturilor enorme ale salvatorilor, a fost declarat decesul copilului”, a declarat purtătoarea de cuvânt a serviciului de salvare, Petra Klimešová.

La locul tragediei au fost trimiși și polițiști, iar în acest caz misterios a fost dispusă efectuarea unei autopsii. Potrivit purtătoarei de cuvânt a Poliției din Banská Bystrica, Petra Kováčiková, ancheta este încă în desfășurare. „A fost începută urmărirea penală pentru omor”, a adăugat ea.

Potrivit informațiilor Nový Čas, Sariya nu se simțise bine la grădiniță cu o zi înainte. Nici educatoarelor nu li s-a părut că starea ei de sănătate era bună și au recomandat ca fetița să fie dusă la spital. Acest lucru nu s-a întâmplat însă.

Vecinii spun că fetița era foarte energică

Localitatea este în stare de șoc după incident. Nimeni nu își poate explica ce s-ar fi putut întâmpla cu un copil sănătos.

„Era o prințesă frumoasă. Era adorabilă și foarte energică, inventa mereu câte ceva. Eu și mama mea ne întâlneam cu ea în timpul plimbărilor”, a povestit o locuitoare din Malá Ves.

Potrivit unor vecini, însă, din locuința familiei în care Jana trăia împreună cu partenerul său, mama sa și fiica Sariya se auzeau adesea țipete și lovituri, scrie știrileprotv.ro