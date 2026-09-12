Meteorologii au emis o avertizare meteorologică de cod galben de ploi puternice, valabilă în perioada 12 septembrie, ora 15:00 – 13 septembrie, ora 12:00.

Potrivit Autoritatății de Meteorologie și Monitoring de Mediu, în zonele vizate se prevăd ploi care vor cădea predominant în cantități semnificative. În intervale scurte de timp sau prin acumulare, cantitatea de precipitații ar putea ajunge la 15–49 de litri pe metru pătrat.

Izolat, ploile vor fi însoțite de descărcări electrice.

Avertizarea vizează mai multe regiuni ale Republicii Moldova, conform hărții publicate de Serviciul Hidrometeorologic de Stat.

Avertizare meteo/ Facebook

Recomandări către populație

Inspectoratul General pentru Situații de Urgență îndeamnă cetățenii să fie prudenți și să evite zonele inundabile și porțiunile de drum acoperite de apă. Șoferii sunt sfătuiți să reducă viteza, să păstreze distanța între mașini și să nu traverseze drumurile inundate.

Părinții trebuie să supravegheze copiii și să îi țină departe de cursurile de apă și zonele periculoase. În timpul descărcărilor electrice, oamenii sunt îndemnați să evite copacii, pilonii și firele electrice. Totodată, gospodarii sunt rugați să curețe șanțurile și canalele de scurgere și să securizeze obiectele de pe balcoane și terase.

În cazul unor situații de risc, cetățenii sunt îndemnați să apeleze Serviciul 112.