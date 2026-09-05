O nouă încercare de a opri războiul din Ucraina se joacă la Moscova, unde emisarii lui Donald Trump s-au întâlnit cu Vladimir Putin. Steve Witkoff și Jared Kushner au venit în capitala rusă cu o propunere pentru relansarea negocierilor de pace, într-un moment în care Rusia continuă atacurile asupra Ucrainei. Pe masa discuțiilor sunt unele dintre cele mai dificile probleme ale conflictului, inclusiv teritoriile ocupate și o posibilă reducere a atacurilor. După Moscova, emisarii americani merg la Kiev, unde se vor întâlni cu Volodimir Zelenski.

Avionul în care se aflau Steve Witkoff și Jared Kushner a aterizat la Moscova în această după amiază, iar cei doi emisari americani au fost întâmpinați de Kirill Dmitriev, reprezentantul lui Vladimir Putin pentru investiții și cooperare economică. Din imaginile publicate de presa rusă se vede cum convoiul în care se aflau americanii a părăsit aeroportul și s-a îndreptat spre centrul Moscovei.

La Kremlin, Witkoff și Kushner s-au întâlnit cu Vladimir Putin. Discuțiile sunt axate pe relansarea negocierilor pentru încheierea războiului din Ucraina. Donald Trump a spus că cei doi emisari merg în Rusia cu o propunere pentru încheierea războiului, însă detaliile planului nu au fost făcute publice.

Presa americană scrie că una dintre cele mai dificile probleme rămâne viitorul teritoriilor ocupate de Rusia, în special Donbasul. Moscova cere Ucrainei să cedeze teritorii, în timp ce Kievul respinge această condiție. Nu este clar dacă americanii au venit cu noi propuneri sau încearcă să apropie pozițiile celor două părți asupra problemelor rămase în negociere.

Bogdan NAHAILO, REDACTOR ȘEF KYIV POST: „Știm că președintele Zelenski trebuie să se întâlnească cu ei pentru a păstra aparențele și pentru a menține deschis canalul de dialog cu Casa Albă. Dar nimeni nu se așteaptă ca acești agenți imobiliari, de fapt oameni de afaceri care se prezintă drept diplomați, să obțină ceva substanțial.”

Pe agenda discuțiilor se află și reducerea atacurilor aeriene. Washingtonul le-ar fi cerut atât rușilor, cât și ucrainenilor să suspende temporar loviturile în perioada vizitei. Vladimir Putin a ordonat, de altfel, o pauză de 72 de ore a atacurilor asupra Kievului, începând din această noapte.

Și Volodimir Zelenski a anunțat o măsură similară. Președintele ucrainean a declarat că Ucraina este pregătită să respecte o încetare temporară a atacurilor, dacă și Rusia face același lucru. După Moscova, emisarii americani sunt așteptați mâine la Kiev, unde urmează să se întâlnească cu Volodimir Zelenski. Va fi prima lor vizită în capitala ucraineană.